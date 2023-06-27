عضو كبار العلماء بالسعودية في خطبة عرفة: يد الله مع الجماعة والشيطان مع من فارقها

قال عضو هيئة كبار العلماء بالسعودية يوسف بن محمد بن سعيد، إنَّ يد الله مع الجماعة والشيطان مع من فارقها، مستشهدا بالحديث النبوي: « المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضًا»، مشيرا إلى ضرورة الاجتماع تُعرف من آثار التفرق والاختلاف المؤلمة في الفرد والاسرة والمجتمع.

وأضاف عضو هيئة كبار العلماء بالسعودية، خلال خطبة عرفة من مسجد نمرة، بقول الله تعالى: «الشرع أقام الضمانات الواقية والحصانات الكافية التي تحول دون تأثير معاويل الهدم والتخريب لتمزيق المجتمع، بوضع سياج منيع يمنع من تصدع بنيانه وتزعزع أركانه على مستوى الاسرة والمجتمع والوطن بل والعالم اجمع»، ولذلك أمر الله المسلمين عند النزاع بالرجوع إلى الكتاب والسنة.

واستشهد عضو هيئة كبار العلماء بالسعودية بقول الله تعالى: «يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنكُمْ ۖ فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِن كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ۚ ذَٰلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا».