عضو كبار العلماء بالسعودية: الله أمر المؤمنين بحسن الخلق ورحمة بعضهم بعضا

قال عضو هيئة كبار العلماء بالسعودية يوسف بن محمد بن سعيد، إن الله تعالى أمر المؤمنين بحسن الخلق ورحمة بعضهم بعضا، مستشهدا بقوله تعالى: «فَبِمَا رَحۡمَةٖ مِّنَ ٱللَّهِ لِنتَ لَهُمۡۖ وَلَوۡ كُنتَ فَظًّا غَلِيظَ ٱلۡقَلۡبِ لَٱنفَضُّواْ مِنۡ حَوۡلِكَۖ فَٱعۡفُ عَنۡهُمۡ وَٱسۡتَغۡفِرۡ لَهُمۡ وَشَاوِرۡهُمۡ فِي ٱلۡأَمۡرِۖ فَإِذَا عَزَمۡتَ فَتَوَكَّلۡ عَلَى ٱللَّهِۚ إِنَّ ٱللَّهَ يُحِبُّ ٱلۡمُتَوَكِّلِينَ».

وأضاف عضو هيئة كبار العلماء بالسعودية، خلال خطبة عرفة من مسجد نَمرة، بقول الله تعالى: «الله عز وجل رغب المسلمين في التخلق بخلق الصبر والصفح عن الأخطاء، إذ أن الله تعالى قال: «وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَلَا تَنَازَعُوا فَتَفْشَلُوا وَتَذْهَبَ رِيحُكُمْ ۖ وَاصْبِرُوا ۚ إِنَّ اللَّهَ مَعَ الصَّابِرِينَ»، وأيضًا قوله تعالى:« وَسَارِعُوا إِلَىٰ مَغْفِرَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ أُعِدَّتْ لِلْمُتَّقِينَ».

وأشار عضو هيئة كبار العلماء بالسعودية إلى أنَّه تحقيقًا لمقصد جمع الكلمة، جاءت الشريعة بتوثيق الروابط الاجتماعية والأسرية والإيمانية، فأمرت بصلة الأرحام وأوضحت حقوق الأزواج والزوجات والآباء والأبناء والبنات، كما أمرت بالإحيان إلى القربات والجيران والمساكين، إذ قال الله تعالى: «وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا ۖ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَبِذِي الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسَاكِينِ وَالْجَارِ ذِي الْقُرْبَىٰ وَالْجَارِ الْجُنُبِ وَالصَّاحِبِ بِالْجَنبِ وَابْنِ السَّبِيلِ وَمَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ۗ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ مَن كَانَ مُخْتَالًا فَخُورًا».