نصائح «الإرشاد الزراعي» بالإسكندرية للتحجيم الآمن للفاكهة

يبحث الكثير من المزارعين عن طريقة زيادة حجم ثمار الفاكهة خلال فصل الصيف بشكل آمن حتى لا يحدث تشققات أو مشاكل في الثمرة، وهو ما يطلق عليه «التحجيم الآمن»، مثل المانجو والرمان والليمون والزيتون والعنب والتين والبلح والكمثرى.

الحرارة ليلا تؤثر على الفاكهة

وقالت المهندسة تريزة سعد عطا الله، مدير الإدارة العامة للإرشاد الزراعي بمديرية الزراعة بالإسكندرية، لـ«الوطن»، إنه نظرا لوجود شتاء متأخر وربيع متذبذب، فقد تأخر موسم هذا العام في معدلات العقد والتحجيم، والنقطة الهامة الأخرى أنه مع استمرار ارتفاع الحرارة بمعدلات كبيرة، يحدث زيادة فيما يسمى بتنفس الظلام Dark respiration، حيث أن المادة التي تتخزن في لحم الثمرة يستهلك جزءا منها النبات «الشجرة» في تنفس الظلام بسبب ارتفاع درجة حرارة الليل بالتحديد، وبالتالي سيقل معدل التحجيم الطبيعي، بالإضافة إلى أن النبات في الأجواء الحارة يزيد في إفراز هرمون الإثيلين الطبيعي «هرمون النضج» فيحدث نضج مبكر على حساب التحجيم.

زيادة معدلات التسميد

وأشارت المهندسة تريزة إلى أنه لا بد في هذه المرحلة اتباع الإرشاد الزراعي والتسميد بـ«حامض الفولفيك - سترات ونترات بوتاسيوم - نترات وسلفات ماغنسيوم - كالسيوم بورون- برولين - سيتوكينين - جبرليك»، ولا بد من اتباع الخطوات التالية بالترتيب:

- زياده معدلات التسميد بها لنصل إلى 10 لترات في الأسبوع للفدان بالمركبات التالية:

أولاً: تكثيف الرش بالأحماض الأمينية التي تحتوي على فولفيك وأمينو برولين أو هيدروكسي برولين بمعدل 1.5 كيلوجرام للفدان والماغنسيوم (1 كيلو للفدان).

- ثانياً: سحب (حقن) نترات بوتاسيوم مع سلفات ماغنسيوم بمعدل 3-4 كيلو للفدان لأي منهما، مع الري ولمدة 2 رية متتالية.

- ثالثاً: استخدام سترات البوتاسيوم بمعدل 10 -15 جراما للتر رشاً، ويتم تكرار هذه الرشة لمدة رشتين، ويمكن الخلط مع مركب سيتوكينين 4% بمعدل من 35 - 40 سم لكل 600 لتر ماء.

وفي الرمان يمكن استخدام الجبرليك بتركيز 100 - 150 جزء في المليون، ما يؤدي إلى تقليل نسبة التشقق في ثمار الرمان وزيادة معنوية في معدل وزن الثمار ومعدل حجمها ومعدل سمك القشرة والنسبة المئوية لرطوبة القشرة.

كما أن رش الأشجار بنترات البوتاسيوم KNO3 بتركيز 1% أدى إلى انخفاض نسبة تشقق الثمار وزيادة معدل الحاصل الكلي للثمار بصورة فعالة.

رابعاً: الرش بمركبات البورون، وأفضل موعد لاستخدام البورون رشاً على الأوراق يكون قبل تخشب النواة (البذرة)، (تركيز2- 4 % مع كالسيوم)، ويمكن رشه بمعدل 1.5 سم لكل لتر مياه.