تحرير 1592 مخالفة عدم تركيب ملصق إلكتروني للسيارات خلال 24 ساعة

ضبطت الإدارة العامة للمرور عددا من المخالفات المرورية المتنوعة على الطرق والمحاور الرئيسية، خلال الـ24 ساعة الماضية، وحررت نحو 1592 مخالفة عدم تركيب ملصق إلكتروني للسيارات، مع اتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين، كما تواصلت حررت 478 مخالفة عدم ارتداء الخوذة لقائدي الدراجات النارية، بالإضافة لرفع 34 سيارة ودراجة نارية متروكة في الشوارع.

العقوبة القانونية لعدم تركيب الملصق الإلكتروني

وينص قانون المرور على أن العقوبة القانونية لعدم تركيب الملصق الإلكتروني هي «سحب الترخيص لمدة تبدأ من شهر وتصل إلى 3 أشهر، وغرامة تبدأ من 300 جنيه وتصل إلى 1500 جنيه».