الإفراج عن 2374 من نزلاء مراكز الإصلاح والتأهيل بمناسبة عيد الأضحى

أعلنت وزارة الداخلية الإفراج بالعفو عن 2374 من نزلاء مراكز الإصلاح والتأهيل، تنفيذاً لقرار رئيس الجمهورية رقم 265 لسنة 2023 بشأن الإفراج بالعفو عن باقي مدة العقوبة بالنسبة لبعض المحكوم عليهم الذين إستوفوا شروط العفو بمناسبة الاحتفال بعيد الأضحى المبارك.

كان قطاع الحماية المجتمعية فحص ملفات نزلاء مراكز الإصلاح والتأهيل على مستوى الجمهورية لتحديد مستحقي الإفراج، وانتهت أعمال لجان القطاع إلى الإفراج عن 2374 نزيلًا ممن يستحقون الإفراج عنهم بالعفو.

جاء ذلك في إطار حرص وزارة الداخلية على تطبيق السياسة العقابية بمفهومها الحديث، وتوفير أوجه الرعاية المختلفة للنزلاء، وتفعيل الدور التنفيذي لأساليب الإفراج عن المحكوم عليهم الذين تم تأهيلهم للانخراط في المجتمع.