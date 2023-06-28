المسابقة العالمية للقرآن الكريم: 5 جوائز بقيمة مليون ونصف لذوي الهمم

أعلنت المسابقة العالمية للقرآن الكريم عن تخصيص 5 جوائز لذوي القدرات الخاصة بقيمة مليون ونصف المليون جنيه، وذلك تقديرا لأهل القرآن الكريم من ذوي الهمم، مؤكدة أنه يشترط ألا يتخطى سن المتسابقين 30 سنة.

جوائز ذوي الهمم بالمسابقة العالمية للقرآن الكريم

جاءت قيمة الجوائز الخمس المخصصة لذوي الهمم من أهل القرآن الكريم كالتالي:

الجائزة الأولى : 400 ألف جنيه .

الجائزة الثانية : 350 ألف جنيه .

الجائزة الثالثة : 300 ألف جنيه .

الجائزة الرابعة : 250 ألف جنيه .

الجائزة الخامسة : 200 ألف جنيه .

وأوضحت المسابقة العالمية للقرآن الكريم أنه سوف يتم الإعلان لاحقًا عن موعد الاختبار المركزي المؤهل للمسابقة لهذا الفرع .

رفع قيمة الجائزة

ومن المقرر أن تنظم وزارة الأوقاف المسابقة العالمية الثلاثين في حفظ القرآن الكريم وترتيله وتجويده وفهم مقاصده، وذلك خلال شهر ديسمبر 2023 المقبل، وأعلنت الوزارة عن رفع قيمة جوائز المسابقة لمبلغ 6.5 مليون جنيه، وذلك ضمن دور مصر الريادي في خدمة القرآن الكريم.