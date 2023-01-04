حصاد التعليم العالي في 2022.. جوائز دولية لطلاب الجامعات ودعم ذوي الهمم

قال الدكتورأيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، إنّ هذا العام شهد ازدهارًا وتطورًا في تنفيذ الأنشطة الطلابية وفعاليات نشر وتنمية الوعي لدى طلاب الجامعات، مشيرًا إلى أن الوزارة تولي اهتمامًا كبيرًا بتنفيذ توجيهات القيادة السياسية بزيادة الاهتمام بالأنشطة الطلابية الرياضية والفنية والثقافية، التي تُساهم في بناء شخصية الطالب الجامعي وتشكيل وعيه وثقافته، وتعزيز انتماء الطلاب، وتوفير سبل الدعم اللازم للموهوبين والمُتفوقين في كافة المجالات، مشيدًا بالنتائج المُتميزة التي حققها طلاب الجامعات في المحافل الدولية خلال عام 2022.

إنجازات مشرفة للطلاب المصريين بالجامعات في المسابقات الدولية لعام 2022

واستعرض الوزير عددًا من النتائج التي حققها طلاب الجامعات في المسابقات الدولية أبرزها، فوز جامعة عين شمس بالمركز الأول فى مسابقة كأس العالم «إيناكتس» لعام 2022، وفوز جامعة حلوان بالمركز الثانى، والأكاديمية العربية البحرية للعلوم والتكنولوجيا بالمركز الثالث، كما فازت كلية الهندسة بجامعة المنصورة بجائزة «نو بين نو جين» في تصفيات مسابقة «M ATE ROV»، وذلك عن تمكن الفريق من ابتكار وتصنيع غواصة آلية مُتعددة المهام فى أعماق البحار، كما فاز فريق المعهد القومى للبحوث الفلكية بالمركز الثانى في مسابقة AETA 2021 لتوقع حدوث الزلازل، التى نظمتها الصين من أصل 616 فريقًا مشاركًا بالمسابقة، كما حصد الطلاب المصريون المشاركون في الدورة الخامسة لأولمبياد كوريا الدولى لشباب المخترعين على ميدالية ذهبية، و2 فضية و2 برونزية.

فعاليات للمشاركة في بناء شخصية الطالب الجامعي

وأشار إلى نجاح الباحثين والمخترعين والمُبتكرين المصريين في حصد جوائز ومراكز مُتميزة فى معرض جنيف الدولي للاختراعات 2022، واختيار 8 ابتكارات لتمثيل مصر فى المعرض، وحصل الوفد المصرى على 8 ميداليات بواقع «ميدالية ذهبية في مجال الزراعة، و5 ميداليات فضية في المجالات الطبية والزراعية والأمن والإنقاذ والإنذار، و2 ميدالية برونزية في مجالات المياه والبيئة والطاقة»، بالإضافة إلى دبلومات فخرية في مسابقات المعرض التي شارك فيها 800 ابتكار من أكثر من 25 دولة حول العالم، مشيدًا باجتياز 8 باحثين مصريين في تخصصات «الطب، والهندسة، والتصميم، وإدارة الأعمال» لبرنامج منح الابتكار الإكلينيكي، الذى نظمه معهد الابتكار والبحث السويدي، والمعهد الملكي للتكنولوجيا في ستوكهولم، وعدة مؤسسات بدعم من سفارة مملكة السويد، لإجراء عملية معايشة للأطقم الطبية بمستشفى 57357 لعلاج سرطان الأطفال، وإيجاد حلول مُبتكرة لعدد من التحديات التي يمكن أن تواجههم أثناء علاج مرضى سرطان الأطفال.

تنظيم ندوات توعوية وتثقيفية ومحاربة الأفكار المتطرفة والهدامة

ولفت الوزير إلى تنظيم صندوق رعاية المبتكرين والنوابغ برنامج مسابقتي «حافز الابتكار»، و«صناع التغيير» فى 2022، بمشاركة 30 فريقًا من 22 جامعة ومعهدًا، وفاز فريق جامعة المنصورة بالجائزة الأولى، وحصلت جامعة كفر الشيخ على الجائزة الثانية، وحصدت جامعة الإسكندرية الجائزة الثالثة، كما نظمت جامعة الملك سلمان الدولية مسابقة «التحدى الأخضر للاستدامة Green challenge»، بالتعاون مع شركة شنايدر إلكتريك، الرائدة في مجال التحول الرقمي لإدارة الطاقة والتحكم الآلي، للأفكار المتميزة في الابتكار والجدوى الفنية، ونموذج الأعمال والتأثير المجتمعى والبيئي، مشيرًا إلى إطلاق مهرجان الحرف الشعبية بالجامعات المصرية «خير بلادي» بمدينة أسوان بالاشتراك مع جامعة أسوان، ومشاركة 20 جامعة مصرية.

كما نظمت اللجنة الوطنية لليونسكو بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى ومؤسسة الأزهر الشريف، احتفالية لتكريم الفائزين في الدورة الثانية للأسبوع العربي للبرمجة والتى عُقدت فى تونس، تحت عنوان «الذكاء الاصطناعى وحماية البيئة»، وفازت فيها 4 فرق مصرية، فضلًا عن مشاركة الطلاب في مهرجان «إبداع»، الذي يُقام برعاية رئيس الجمهورية، وتجاوز عدد الطلاب المشاركين في الدورة العاشرة للمهرجان، أكثر من 50 ألف طالب وطالبة من 130 جامعة ومعهدًا وأكاديمية.

وتطرق إلى توقيع بروتوكول تعاون بين معهد إعداد القادة وجامعة قناة السويس، لتنفيذ نموذج مُحاكاة للمعهد على أرض الجامعة، وكذلك توقيع 19 بروتوكولًا للتعاون بين الجامعات المصرية وهيئة اميديست ومؤسسة حلم، لإنشاء وتنفيذ مراكز لخدمة ذوى الاحتياجات الخاصة بالجامعات لنشر ثقافة الإتاحة والمساواة، وعقد العديد من ورش العمل عن مهارات إعداد القادة وتنظيم الندوات والمحاضرات لمحاربة الأفكار المُتطرفة وغير السوية، مشيرًا إلى إطلاق معهد إعداد فوجًا خاصًا بمقر المعهد للطلاب ذوى الهمم تحت شعار «مبدعون باختلاف»، والذي تضمن عدة فعاليات توعوية رياضية وثقافية وفنية وألعاب فردية، بهدف تأصيل الاهتمام بذوى الهمم بين طلاب الجامعات،.