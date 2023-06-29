أمين «الاشتراكي المصري» لـ«الشاهد»: الإخوان أشبه بسرطان يتخلل الجسد

حلّ أحمد بهاء الدين شعبان، الأمين العام للحزب الاشتراكي المصري، ضيفًا ببرنامج «الشاهد»، مع الإعلامي الدكتور محمد الباز، ويروي خلال الحلقة شهادته في الذكرى العاشرة على ثورة 30 يونيو.

وقال «شعبان» خلال لقائه الخاص ببرنامج «الشاهد»، مع الإعلامي الدكتور محمد الباز، والمُذاع عبر فضائية «إكسترا نيوز»، مساء أمس الأربعاء، إن جماعة الإخوان كانت أشبه بالسرطان الذي يتخلل الجسد.

وأضاف شعبان: تقديري للهوية الوطنية أنها لا حدود لها، وأعتبر نفسي محظوظ، أن ولدت مصرياً، وكنت في ندوة منذ فترة عن الحضارة المصرية والصينية وكان عنوان الندوة «سور الصين العظيم والأهرام»، فعلقت أن هذا العنوان يختصر أهم حضارتين في التاريخ، لأن الحضارة المصرية مجيدة، ومحاولة اختطافها واستبدالها، بمسخ آخر، أيًا كان فكان لابد أن تنتفض، وذلك كان شعور الناس العادية في الشارع أن مصر في خطر، وأن البلد تتعرض لعملية غسيل مخ، ومحاولة إحلال هوية جديدة، لا تمت للمصريين بصله.

ويعد برنامج «الشاهد» الذي يقدمه الإعلامي محمد الباز، أول تعاون إعلامي بين القنوات الإخبارية بالشركة المتحدة للخدمات الإعلامية والدكتور محمد الباز.

ويذاع «الشاهد» يوميًا على قناة «إكسترا نيوز» بداية من أول يونيو حتّى 30 يونيو، في الساعة الحادية عشرة مساءً، ويرأس تحرير البرنامج الكاتب الصحفي حازم عادل، ويخرجه أحمد داغر، وإعداد البدري جلال وإحسان السيد ومصطفى متولي.