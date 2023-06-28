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الحزب الاشتراكي المصري لـ«الشاهد»: «30 يونيو» اليوم الأهم في تاريخ مصر الحديث

كتب:

محمد عزالدين
11:48 م | الأربعاء 28 يونيو 2023
أحمد بهاء الدين شعبان

أحمد بهاء الدين شعبان

قال أحمد بهاء الدين شعبان، الأمين العام للحزب الاشتراكي المصري، إن يوم 30 يونيو مهم في تاريخ مصر الحديث، ويظل تاريخاً اجتمعت فيه إرادة الأمة على الوقوف ضد مشروع هدفه الأساسي تغيير هوية الشعب المصري.

كلمة عبرت عن برنامج التنظيم

وأضاف خلال لقائه في برنامج «الشاهد» مع الإعلامي الدكتور محمد الباز المذاع عبر فضائية «إكسترا نيوز»، أن عبارة «طظ في مصر» التي أطلقها مهدي عاكف المرشد العام لتنظيم الإخوان كانت معبرة جدا عن برنامج الإخوان، والذي يتمثل في أن مصر لا تعنيهم، وإنما تعنيهم الإمبراطورية الإسلامية الذين كانوا يسعون إليها، خاصة في ظل ازدهار مشروع إحياء الدولة العثمانية.

30 يونيو يوم مهم

ولفت بهاء الدين، إلى أن 30 يونيو هو يوم مهم، ولا يزال له أهمية كبيرة، موضحًا أنه مع مرور الوقت يطغى بعض الهموم، لكن اليوم يظل مهماً مهما كانت التداعيات.

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