«بلومبرج»: تعرض وزارة الصحة الأمريكية لهجوم إلكتروني واسع النطاق

قالت وكالة «بلومبرج» الأمريكية، نقلا عن من مسؤول أمريكي، قوله إن وزارة الصحة الأمريكية تعرضت لهجوم إلكتروني واسع النطاق.

وفي منتصف يونيو الجاري، أشاتر شبكة «سي إن إن» الإخبارية الأمريكية، إلى أن عددًا من الوكالات الفيدرالية الأمريكية قد تم اختراقها، مضيفة إن وكالة الأمن السيبراني وأمن البنية التحتية الأمريكية، اتخذت خطوات لتقليل تداعيات الهجوم الإلكتروني، وفقا لما ذكرته وكالة أنباء «ريا نوفوستي» الروسية.

وتمكن القراصنة المعلوماتيين، من الوصول إلى البيانات باستخدام «MOVEit»، فيما تشتبه السلطات الأمريكية، في أن مجموعة«CLOP»، المرتبطة بقراصنة ناطقين بالروسية، مسؤولة عن الهجمات الإلكترونية.