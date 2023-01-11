خبير أمن معلومات: هناك أكثر من 500 «صفحة هاكر» تشبه «الفيسبوك»

قال المهندس أحمد طارق، خبير أمن المعلومات، إن هناك أكثر من 500 صفحة وهمية تشبه صفحة تسجيل الدخول لموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك» بنسبة 100% ولا يمكن التمييز بينهم، وتستخدم تلك الصفحات بغرض اختراق حسابات المستخدمين، مشيرًا إلى سرقة حساب الفيسبوك بمجرد كاتبة البيانات «البريد الإلكتروني أو رقم الهاتف مع كلمة المرور»، فقط حتى لو لم يتم الضغط على كلمة تسجيل الدخول.

موقع «فيروس توتال»

ونصح «طارق»، خلال حواره عبر فضائية «DMC»، مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي بضرورة عدم الدخول على أي روابط «لينكات» تُرسل لهم، مشيرًا إلى أن هناك موقع يطلق عليه «فيروس توتال» يستطيع الكشف عن المواقع الوهمية عند طريق إدخال اللينك الذي يتم الشك في مصداقيته، موضحًا أن المواقع متوافر ومتاح بمجرد البحث باسمه على متصفح «جوجل».

طريقة تكوين كلمة سر قوية

وأشار خبير أمن المعلومات، إلى أن «فيرس توتال» ليس تطبيق وإنما موقع لا يحصل على أي أذونات وسهل الاستخدام وأفضل وأكثر أمانًا، موضحًا أن هناك موقع اسمه «SECURITY.ORG» يقوم بتعريف المستخدم بمدى قوة كلمة السر الخاصة به وبناءً على قوتها يحدد للمستخدم مدة اختراق، مؤكدًا ضرورة احتواء كلمة السر على حروف «كبيرة وصغيرة»، بالإضافة إلى الأرقام وبعض الرموز حتى يصعب اختراق كلمة السر الخاصة بالمستخدم .