شروط الوظائف الجديدة في جهاز تنظيم النقل البري.. التقديم ينتهي 3 يوليو

كشف جهاز تنظيم النقل البري الداخلي والدولي التابع لوزارة النقل، عن تفاصيل الوظائف الجديدة المتاحة بالجهاز، التي ينتهي التقديم عليها يوم 3 يوليو المقبل، وكذلك المستندات المطلوبة للتعيين بهذه الوظائف والشروط التي أوضحها الجهاز عبر بوابة الوظائف الحكومية.

الوظائف الجديدة في جهاز تنظيم النقل البري الداخلي والدولي

وشملت الوظائف الجديدة في جهاز تنظيم النقل البري على التالي:

** مدير عام الإدارة العامة لخدمات النقل البري للبضائع والنقل الدولي.

** رئيس الإدارة المركزية لخدمات النقل البري للبضائع.

شروط الوظائف المتاحة في الجهاز

وأوضح الجهاز، أن الشروط المطلوبة لوظيفة مدير عام الإدارة العامة لخدمات النقل البري للبضائع والنقل الدولي هي أن يكون حاصل على مؤهل هندسي عالي مناسب، مشترطا أيضا أن يكون المتقدم أتم قضاء مدة بينية مقدارها عام علي الأقل في وظيفة من المستوي الوظيفي الأول (أ) أو قضاء مدة كلية مقدارها 17 عام علي الأقل تتفق مع طبيعة عمل الوظيفة، وأن يكون لديه القدرة علي القيادة والتوجيه وإدارة فرق العمل.

كما أوضح الجهاز، الشروط الخاصة برئيس الإدارة المركزية لخدمات النقل البري للبضائع، وهي أن يكون حاصل على مؤهل هندسي عالى مناسب، فضلا عن قضاء مدة بينية مقدارها عام علي الأقل في وظيفة قيادية من المستوي الأدني مباشرة أو قضاء مدة كلية مقدارها 18 عاما على الأقل تتفق مع طبيعة عمل الوظيفة.