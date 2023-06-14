«النقل الدولي»: «تحيا مصر» تعد أول محطة متعددة الأغراض في مصر

قالت الدكتورة آية الجارحي، وكيل كلية النقل الدولي، إنّ مصر مركزا للتجارة العالمية، بسبب موقعها الجغرافي، إذ تطل على بحرين، مشيرة إلى أنّ وزارة النقل وضعت خطة قصيرة المدى وأخرى متوسطة المدى وخطة حتى 2024 وخطة 2030، والدولة تعمل في الآن في الخطة قصيرة المدى المتعلقة بكيفة إنشاء مرحلة تأهيلية للنهوض في المواني المصرية.

محطة تحيا مصر بالإسكندرية

وأضافت «الجارحي»، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «8 الصبح» تقديم آية جمال الدين، عبر فضائية «dmc»، أنّه سيتم افتتاح محطة تحيا مصر في الإسكندرية في غضون ساعات، وهي محطة مختلفة كونها تعد أول محطة متعددة أغراض موجودة في مصر، وتأخذ شكل مربع ناقص ضلع، لافتة إلى أنّ هناك تطورات في ميناء السخنة وشرق بورسعيد وغيره.

ضرورة الاهتمام بالمواني

وتابعت أنّ الاهتمام بالمواني يزيد حركة التجارة، مؤكدة أهمية تطوير الطرق والكباري، فضلا عن إقامة شبكة سكك حديدية وممرات ملاحية، وإنشاء محاور تربط بين المواني وبعضها، وأيضا من الميناء للمناطق الصناعية من أجل زيادة التدفق ومرونة مرور البضائع من الميناء.