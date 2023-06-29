«صحة الشرقية» تنعى أخصائية تمريض توفيت أثناء أداء مناسك الحج

نعت مديرية الصحة بمحافظة الشرقية، آمال إسماعيل علي، مفتشة التمريض بالمديرية، والتي توفيت أمس أثناء تأديتها مناسك الحج، عن عمر ناهز 57 عاما.

وفاة أخصائية التمريض في الحج

وأصدرت مديرية الصحة بيانا جاء فيه: «بقلوب مؤمنة بقضاء الله وقدره، وبمزيد من الحزن والأسى، يتقدم الدكتور هشام شوقي مسعود، وكيل وزارة الصحة بالشرقية، وجميع العاملين بمديرية الشئون الصحية بالشرقية، بخالص العزاء في وفاة المغفور لها بإذن الله تعالى الزميلة أخصائية التمريض آمال إسماعيل علي، مفتشة التمريض بمديرية الشئون الصحية بالشرقية، والتي وافتها المنية أمس الأربعاء، أثناء تأديتها مناسك الحج بعد رمي جمرة العقبة، عن عمر يناهز 57 عاما».

دفن أخصائية التمريض في البقيع

وتابع البيان: «تم دفنها في أرض البقيع أطهر بقاع الأرض، سائلين المولى عز وجل أن يتغمد الفقيدة بواسع رحمته، ويسكنها فسيح جناته، ويلهم أهلها وذويها الصبر والسلوان، وإنا لله وإنا اليه راجعون».