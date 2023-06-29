رئيس مجلس الادارة:

د. محمود مسلم

رئيس التحرير:

أحمد الخطيب

«صحة الشرقية» تنعى أخصائية تمريض توفيت أثناء أداء مناسك الحج

كتب:

نظيمه البحرواي
12:59 م | الخميس 29 يونيو 2023
أخصائية التمريض آمال إسماعيل

أخصائية التمريض آمال إسماعيل

نعت مديرية الصحة بمحافظة الشرقية، آمال إسماعيل علي، مفتشة التمريض بالمديرية، والتي توفيت أمس أثناء تأديتها مناسك الحج، عن عمر ناهز 57 عاما.

وفاة أخصائية التمريض في الحج

وأصدرت مديرية الصحة بيانا جاء فيه: «بقلوب مؤمنة بقضاء الله وقدره، وبمزيد من الحزن والأسى، يتقدم الدكتور هشام شوقي مسعود، وكيل وزارة الصحة بالشرقية، وجميع العاملين بمديرية الشئون الصحية بالشرقية، بخالص العزاء في وفاة المغفور لها بإذن الله تعالى الزميلة أخصائية التمريض آمال إسماعيل علي، مفتشة التمريض بمديرية الشئون الصحية بالشرقية، والتي وافتها المنية أمس الأربعاء، أثناء تأديتها مناسك الحج بعد رمي جمرة العقبة، عن عمر يناهز 57 عاما».

دفن أخصائية التمريض في البقيع

وتابع البيان: «تم دفنها في أرض البقيع أطهر بقاع الأرض، سائلين المولى عز وجل أن يتغمد الفقيدة بواسع رحمته، ويسكنها فسيح جناته، ويلهم أهلها وذويها الصبر والسلوان، وإنا لله وإنا اليه راجعون».

اقرأ المزيد:

صور جنازة معتمرة من قنا توفيت بمكة.. رحلت صائمة ودفنت في البقيع

الإمام محمد الغزالي.. مفكر إسلامي ترك أثرا علميا ضخما ودفن في البقيع

هل يجوز زيارة مقابر البقيع بعد انتهاء مناسك الحج؟.. «الإفتاء» تجيب

12 مقترحا لوضع «البقيع الثاني» في المنيا علي خريطة السياحة العالمية
بقلم نظيمه البحرواي