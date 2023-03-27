صور جنازة معتمرة من قنا توفيت بمكة.. رحلت صائمة ودفنت في البقيع

حصلت «الوطن» على صور جديدة لتشييع جثمان هبة مصطفى متولي قباني، من محافظة قنا، والتي توفيت أثناء أداء مناسك العمرة في مكة المكرمة، بسبب أزمة قلبية، ودفنت في مكة.

وكانت هبة مصطفى قباني توفيت في الحرم المكي بالسعودية، أثناء أدائها عمرة شهر رمضان، وجرى دفنها في مقابر البقيع، بعدما صلى عليها غالبية المعتمرين.

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البطاقة التعريفية للمعتمرة

وبحسب البطاقة التعريفية للمتوفاة، فإنها تبلغ من العمر 52 عاما، ولديها 5 أبناء، وهي زوجة الدكتور عبدالمنعم الخطيب، من مركز قفط بقنا، أستاذ الجراحة العامة بكلية الطب أسيوط، وكانت تقيم مع زوجها في محافظة أسيوط.

وقال عادل فتوح، أحد المعتمرين في رحلة السيدة الراحلة، لـ«الوطن»، «أختنا المرحومة هبة مصطفى القباني إحدى معتمرات عمرة شعبان رمضان، ونالت بفضل الله الشهادة».

وتابع: «من كرم الله عملت عمرة شعبان وهي بارة بوالدتها عملت عمرة لوالدتها، وتوفيت 2 رمضان وهو نفس تاريخ وفاة والدتها، وكان آخر عهدها بالصلاة في الروضة الشريفة، وتحركت معانا من المدينة المنورة إلى مكة المكرمة لعمل عمرة رمضان، وأحرمت وتوفيت أثناء إحرامها ودفنت في السعودية».

فيما علق الدكتور عبدالمنعم الخطيب، زوج المعتمرة الراحلة هبة مصطفى القباني، قائلا: «لله ما أخذ ولله ما أعطى.. وبقلوب صابرة محتسبة ودموع مدرارة أنعى زوجتي أم أولادي، توأم روحي رفيقة دربي زهرة فؤادي حسنتي في الدنيا وبسمتي وقسمتي وجليستي وأنيستي».

وتابع: «أشهد الله أنها كانت نعم الزوجة الصالحة المطيعة البارة بأهلها وأهل زوجها أمي بعد أمي وأختا لأختي صوامة قوامة تلقاني بابتسامة وتودعني بالدعوات وعزائنا أنها صعدت روحها إلى بارئها في الحرم المكي في عمرة، وفي شهر رمضان وهي صائمة.. وإنا لله وإنا إليه راجعون، اللهم اغفر لها وارحمها واسكنها الفردوس الأعلى وألهمنا الصبر والقدرة على تحمل ألم الفراق».