أرقام من مدن 6 أكتوبر والعبور والشيخ زايد الجديدة.. مستقبل عمراني واعد

رصدت دراسة للمركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية، تحت عنوان «سنوات ثورة 30 يونيو.. حصاد مثمر وآفاق واعدة المدن الجديدة في عشر سنوات شرايين التنمية ومستقبل عمراني واعد»، أرقام مهمة عن المدن الجديدة بالقاهرة كامتداد مدينة الشيخ زايد و6 أكتوبر والعبور.

مدينة الشيخ زايد

امتداد مدينة الشيخ زايد هو تكامل عمراني خدمي ومستهدف أن يقطنه 1.2 مليون نسمة، ويشمل الامتداد مشروعات عمرانية متنوعة تساعد على تلبية الطلب على أنماط الإسكان المختلفة، بالإضافة إلى المشروعات الخدمية والترفيهية، ذلك بجانب ربط مدينة الشيخ زايد القائمة بمحاور التنمية المختلفة مثل محور الضبعة ومحور روض الفرج.

ضمن المدن الجديدة، مدينة توشكى الجديدة وتبلغ مساحتها 3000 فدان لاستيعاب 80 ألف نسمة لتوفر 30 ألف فرصة عمل ولتتكامل مع القرى الريفية المحيطة بمشروع توشكى وتضم «الخدمات - الصناعات الخفيفة - التصنيع الزراعي - الأنشطة الترفيهية»، وجار حاليا تنفيذ المرحلة الأولى لاستيعاب 17 ألف نسمة بتكلفة 500 مليون جنيه لإنشاء 1000 وحدة سكنية ومراكز الخدمات يتم الانتهاء منها خلال العام الحالي.

مدينة 6 أكتوبر الجديدة

أيضاً مدينة 6 أكتوبر الجديدة، والتي كشفت تفاصيلها الدراسة، وهي إحدى مدن الجيل الرابع، تقع في محافظة الجيزة، وتبلغ مساحتها حوالي 78100 فدان. ومن المتوقع أن يقطنها 4.75 ملايين نسمة، وتقع على طريق الواحات من الكيلو 47 حتى الكيلو .72، ويحدها من الشمال محور، الضبعة ومن الشرق طريق الواحات والطريق الدائري (الأوسطي) ومن الجنوب طريق القاهرة - الفيوم الصحراوي، ومن الغرب الطريق الدائري الإقليمي) وتضم مناطق سكنية وخدمية وصناعية وسياحية وترفيهية وتعليمية.

أيضاً حدائق أكتوبر، وهي تبعد عن منطقة الأهرامات بحوالي 11كم، وتبعد عن وسط مدينة القاهرة بحوالي 25 كم تبلغ المساحة الإجمالية للمدينة 41.780 ألف فدان وتضم مناطق «سكنية - خدمية - ترفيهية»، يبلغ عدد السكان الحالي 250 ألف نسمة، ومن المستهدف أن يصل عدد السكان في 2040 إلى 2.4 مليون نسمة.

مدينة العبور الجديدة

أخيراً مدينة العبور الجديدة، وهي إحدى مدن الجيل الرابع، تقع في محافظة القليوبية، وتبلغ مساحتها حوالي 58914 فدان، ومتوقع أن يقطنها 2.9 مليون نسمة. يحد مدينة العبور الجديدة من الغرب مدينة العبور ومن الجنوب طريق القاهرة السويس الصحراوي، وتتميز بأنها تقع على طرق إقليمية ورئيسة وهي: طريق القاهرة / الإسماعيلية الصحراوي، والطريق الدائري الإقليمي، وطريق القاهرة / بلبيس، مما يسهل ربطها بالقاهرة الكبرى والعاصمة الإدارية الجديدة وجار تنفيذ المرحلة الأولى من المدينة على مساحة 2600 فدان التي تتكون من مشروعات إسكان «اجتماعي - متوسط - فوق المتوسط»، فمن المقرر أن يصل عدد الأحياء السكنية بالمدينة 40 حياء بالإضافة إلى الخدمات المركزية والخدمات المحلية.