وزير الإسكان: جار الانتهاء من تنفيذ آلاف الشقق في مدينة العبور الجديدة

أكد الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، أنه جرى دفع العمل بالمشروعات الخدمية ومشروعات الطرق الجارية بمدينة العبور الجديدة، تزامنا مع قرب الانتهاء من تنفيذ آلاف الوحدات السكنية وتسليمها لمستحقيها بالمدينة.

وفي ذات السياق، أشار المهندس أحمد علي، رئيس جهاز تنمية مدينة العبور الجديدة، إلى أنه جرى استكمال إجراءات نقل الأصول وتسليم ملعب خماسي بحي الكرامة بمنطقة الـ2600 فدان بمساحة 1800متر، ويتكون من (غرفة تغيير ملابس - غرفة حارس - مكتب إشراف - ملعب نجيلة).

سرعة تشغيل المراكز الشبابية والملاعب لخدمة ساكني المدينة

ووجه بضرورة سرعة تشغيل المراكز الشبابية والملاعب لخدمة ساكني المدينة، وذلك في إطار الدور التنموي الذي يشهده جهاز مدينة العبور الجديدة لتوفير جميع الخدمات الحيوية بالمدينة.

وأوضح أنه جرى تشكيل لجنة من الجهاز ومديرية الشئون الصحية بمحافظة القليوبية لاستلام المركز الطبي بمنطقة الياقوت بالحي الـ14، تمهيدا للتشغيل وذلك لخدمة قاطني الحي ولدعم المنظومة الصحية.

وأضاف أن المشروع يتكون من دور أرضي ودورين على مساحة 1600متر، ويشتمل على (عيادات - صيدلية - سكن أطباء وتمريض - غرفة أشعة - معمل تحاليل)، وجرى الانتهاء من التنفيذ بنسبة 100%،؜ وذلك ضمن عدد 4 مراكز طبية بالحي الـ14.

سرعة الانتهاء من تنفيذ شبكة الطرق الرئيسية والفرعية بالمدينة

كما وجه بسرعة الانتهاء من تنفيذ شبكة الطرق الرئيسية والفرعية بالمدينة وربطها بالطريق الدائري الإقليمي، و كذلك الطريق الدائري الأوسطى، حفاظا على سيولة الحركة المرورية ولتسهيل حركة تنقلات المواطنين داخل مدينة العبور الجديدة.

وأشار إلى أنه جارٍ تنفيذ أعمال الطبقة الرابطة الأسفلتية بعدة طرق رئيسية بالمدينة، ومنها طريق R9 الرابط بين الطريق الدائري الأوسطي والحي الـ14 بالمدينة.

وأضاف أنه جارٍ استكمال أعمال الزراعة بميدان مدخل المدينة من الطريق الأوسطي للحي الـ15-16، والذي يضم 638 عمارة بإجمالي 15 ألف وحدة سكنية، وذلك في إطار تطوير العديد من الميادين على مستوى المدينة لتحسين الصورة البصرية بها ورفع كفاءتها.