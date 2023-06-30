الإعلان عن رحلات جديدة إلى تيتانيك رغم انفجار الغواصة تيتان

بعد مرور أكثر من 10 أيام من الانفجار الداخلي الكارثي للغواصة تيتان التي راح ضحيتها 5 ركاب كانوا على متنها في المحيط الأطلسي في رحلة استكشافية لحطام سفينة تيتانيك، أعلنت شركة «أوشن جيت إكسبيديشنز» عن رحلات لاستكشاف سفينة تيتانيك.

إعلان عن رحلة استكشافية جديدة لسفينة تيتانيك

وما زالت شركة «أوشن جيت إكسبيديشنز» تعلن عن رحلات إلى حطام سفينة تيتانيك الشهيرة عبر موقعها على الإنترنت بعد أكثر من 10 أيام من انفجار غواصتها في رحلتها في أعماق البحار، إذ كشف الإعلان عن بعثتين إلى سفينة تيتانيك في عام 2024 خلال الفترة مابين 12 إلى 20 يونيو، والثانية جشركة بداية من 21 حتى 29 يونيو بتكلفة 250 ألف دولار أي نحو 377 ألف دولار أسترالي للفرد، بحسب صحيفة نيويورك تايمز.

وأضافت الشركة، أن سعر الرحلة يشمل غطسًا واحدًا، وأماكن إقامة خاصة، تعلم التدريبات المطلوبة خلال الرحلة، بالإضافة إلى معدات الرحلة الاستكشافية، ووجبات الطعام على متن الغواصة، قائلة خلال الإعلان: «سوف تتعرف على الحياة على متن سفينة في رحلة علي بعد 400 ميل بحري من موقع حطام سفينة تيتانيك.. استمتع بساعات من استكشاف الحطام و حقل الحطام قبل الصعود إلى السطح لمدة ساعتين».

انفجار الغواصة تيتان

يذكر أن الغواصة تيتان قد انفجرت يوم 18 يونيو الماضي، وقتل على متنها 5 ركاب هم الملياردير البريطاني هيميش هاردينج، 58 عاما، ورجل الأعمال المشهور من أصل باكستاني شاهزاده داود، 48 عاما، وابنه سليمان البالغ من العمر 19 عاما، والاثنان مواطنان بريطانيان، إضافة إلى المستكشف الفرنسي بول هنري نارجوليت، 77 عاما، والمؤسس والرئيس التنفيذي لشركة «أوشن جيت إكسبيديشنز» راش ستوكتن.