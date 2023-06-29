هل يحل العثور على أشلاء في «الأطلسي» لغز غرق الغواصة تيتان؟

بعد مأساة الغواصة تيتان، والتي لفتت أنظار العالم حولها، لا تزال مئات الأسئلة تبحث عن إجابات وخاصة بعد انتشال حطامها أمس، بحسب ما ذكرت شبكة «بي بي سي» البريطانية.

انتشال حطام الغواصة السياحية

ذكر خفر السواحل الأمريكي، أنه يجرى انتشال حطام الغواصة السياحية التي تسبب في مقتل 5 أشخاص بسبب انفجار داخلي كارثي، مما يعتقد في أنها بقايا بشرية ونقلها إلى اليابسة من أجل الفحص.

ووفقا لما قاله خفر السواحل، إنَّ السفينة «هورايزون أركتيك» التي تحت قيادة كندا نقلت حطام الغواصة تيتان، والتي انفجرت أثناء رحلتها لاستكشاف حطام السفينة تيتانيك، مما يعتقدوا أنَّها بقايا بشرية إلى ميناء في سان جونز بإقليم نيوفاوندلاند والذي على بعد 644 كيلومتراً إلى الشمال من موقع الحادث.

نقل الأدلة المتعلقة بالغواصة تيتان

وأفاد خفر السواحل، بأنَّ سفينة تابعه له ستقوم بنقل الأدلة المتعلقة بالغواصة تيتان، إلى ميناء أمريكي لتحليلها وعرضها علي مجلس تحقيق بحري تشكل هذا الأسبوع لإجراء تحقيق رسمي في سبب الحادث.

وأشار بيان خفر السواحل إلى أنَّ متخصصين طبيين أميركيين سيحللون رسميًا لبقايا بشرية تم استعادتها بعناية من بين الحطام في موقع الحادث، ولم يتم تحديد طبيعة البقايا أو حجمها.

ويُركز المحققون والمتابعون لحادث الغواصة تيتان على الحصول على معلومات حول الطريقة التي تسببت فيها الواقعة المأساوية وأدت إلى وفاة الركاب الخمسة.

ونُشر مقطع مصور من هيئة الإذاعة الكندية يُظهر مقدمة الغواصة وقطعًا مهشمة أخرى ملفوفة بقطعة من القماش الأبيض، حيث تم سحبها بواسطة رافعة مثبتة على متن السفينة هورايزون أركتيك صباح أمس.

وظهر المقطع هو ينقل قطعة محطمة من هيكل الغواصة تيتان ومحركها بأسلاكه المتدلية من علي السفينة بميناء سان جونز الذي أقلعت منه الرحلة الاستكشافية متجهة إلى موقع تحطم السفينة تيتانيك.