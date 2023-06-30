مدحت العدل: توقعت سقوط جماعة الإخوان الإرهابية خلال أقل من عام

كشف الكاتب الدكتور مدحت العدل كواليس قصيدته الشهيرة «احنا شعب وانتو شعب» والتي هاجم فيها جماعة الإخوان الإرهابية مشيرًا أن هذه القصيدة ألقاها في لقاء تليفزيوني وكان فيه عناصر من جماعة الإخوان وكانت صدمة بالنسبة لهم.

ماذا قال مدحت العدل لياسر علي؟

وأوضح العدل خلال لقائه مع الإعلامي محمد الباز في برنامج «الشاهد» المذاع عبر فضائية «إكسترا نيوز» أنه تقابل مع محمد البرادعي نائب رئيس الجمهورية السابق في الميدان ولاحظ أنه كان خائفًا أثناء وجوده في الميدان.

سقوط الإخوان

واكد العدل أنه قال لياسر علي الذي كان يشغل منصب المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية أن جماعة الإخوان تحكم شعب لا تعرفه «قولت لياسر علي انتوا بتحكموا شعب مش عارفينه وقول عليا منجم لكن أنتم مش هتكملوا سنة في الحكم والله كانت المذيعة رولا خرسا موجودة وقلت له انتوا عارفين روحكم ومش عارفين الناس اللي بتحكموهم» مشيرًا أنه كتب بعض المقالات التي مٌنعت من النشر مثل مقال «كن رئيسًا لكل المصريين».