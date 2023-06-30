مدحت العدل: «الإخوان كانوا فاكرين نفسهم هيحكموا 500 سنة»

أكد الكاتب الدكتور مدحت العدل أن جماعة الإخوان كانت تظن أنها ستبقى في الحكم لمدة 500 عام بسبب أنها مسنودة من الخارج ولكن «احنا شعب جبار ومفيش حاجة تحكمنا غير بمزاجنا».

رفض حضور لقاء مع محمد مرسي رئيس الجمهورية

وأوضح العدل خلال لقائه مع الإعلامي محمد الباز في برنامج «الشاهد» المذاع عبر فضائية «إكسترا نيوز» أنه رفض حضور لقاء مع محمد مرسي رئيس الجمهورية وقتها لافتًا أن المخرج يوسف دعاه لهذا اللقاء ولكنه رفض عن قناعة معتبرًا أن جلوسه مع مرسي الذي كان فكره ضد الفن مشبهًا الأمر في الحديث عن الفن مع هتلر وأن أفكاره منكرة عند مرسي وليست موجودة وأن الأمر لم يكن يزيد عن «شو» وتصوير فقط و«لقطة اتاخدت».

مرسي كان رئيس جمهورية يعمل لدى مرشد

وأشار إلى أنه كان من الواضح أن مرسي رئيس جمهورية يعمل لدى مرشد الإخوان معتبرًا أنها فكرة غير مقبولة أن مصر يحكمها شخص يحركه شخص آخر باعتباره ناصري ويعشق جمال عبد الناصر وأنور السادات ومبارك.