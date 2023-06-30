الحزن يسيطر على الساحة الإعلامية والفنية برحيل إيهاب أبو زيد: مات الأستاذ

حالة واسعة من الحزن تسيطر على الوسط الإعلامي بعد خبر رحيل المخرج الراحل إيهاب أبو زيد رئيس شبكة قنوات النهار، في الساعات الأولى من صباح اليوم، بعد تعرضه لأزمة قلبية مفاجأة، وتُقام صلاة الجنازة على جثمانه بعد صلاة الجمعة من مسجد فاطمة الشربتلي في التجمع الخامس، على أن يتمّ الدفن في مقابر العائلة في الكيلو 26 طريق «القاهرة - السويس» الصحراوي، وفقًا لما أعلنه الإعلامي عمرو الليثي، الذى نعاه بكلمات مؤثرة: «توفى إلى رحمه الله صديق العمر المخرج الكبير إيهاب أبو زيد».

ونعى المخرج الراحل مجموعة كبيرة من الإعلاميين والفنانين من بينهم الكاتب أحمد الطاهري رئيس قطاع الأخبار بالشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، الذي قال: «لا حول ولا قوة إلا بالله، إيهاب أبو زيد لسة باعتلي السلام إمبارح كان وداع الدنيا لا تستحق ذرة حزن أو اهتمام أو انشغال أو زعل أو أى حاجة»، متابعًا: «دعواتي لك بالرحمة والمغفرة في صلاة الفجر من الحرم المكي بإذن الله.. الله يرحمك»، بينما قال الكاتب والإعلامي أحمد فايق رئيس قطاع البرامج بالشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، «لا إله إلا الله لا إله إلا الله إيهاب أبو زيد مات».

يسري الفخراني: رحيل إيهاب أبو زيد صدمة كبيرة.. وإبراهيم فايق: نبكي عزيزًا غاليًا

وقال الكاتب يسري الفخراني رئيس المحتوى الدرامي بالشركة المتحدة للخدمات الإعلامية: «أعزي نفسي في صديقي الغالي المحترم الإنسان إيهاب أبو زيد، تشرفت به زميلًا وصديقًا في منتهى الرقي والإخلاص، رحيله صدمة كبيرة لي ولكل أصدقاءه»، متابعا: «فقدت صديق حقيقي مكافح وبسيط وصادق الله يرحمك ويصيرنا ويصبر أسرتك، بجوار ربك في أيام تامات بالمحبة والخير».

ورثى الإعلامي ألبرت شفيق المخرج الراحل بقوله: «الله يرحمك يا إيهاب مش عارف أقول إيه الصدمة كبيرة، ربنا بصبرنا، إنسان محترم وخلوق ومحبوب وصديق طيب الله يرحمك يا حبيبي».

وعبّر الإعلامي ومقدم البرامج كمال ماضي عن حزنه لرحيل «أبو زيد»، قائلًا: «الواحد مش مصدق.. ربنا يرحمك يا أستاذ إيهاب المخرج الكبير ورئيس قناة النهار»، وتطرق للحديث عن موقف إنساني جمعهما معًا بقوله: «فاجئني برسالة دون سابق معرفة مليئة بالكلمات الرقيقة الطيبة، ثم تواصل تليفونيًا قائلًا (أنا بقيت بظبط ميعاد نزولي على ميعاد برنامجك عشان أسمعك)، دعمني معنويًا جدا قس وقت عصيب، كلمات تنبئ عن رقي الشخصية وطيب القلب، أسكنك الله فسيح جناته».

وكتب الفنان والإعلامي محمد نشأت في نعي الراحل إيهاب أبو زيد، «مات الأستاذ المحترم المحب لكل خلق الله، مات وهو بيحلم بكل حاجة حلوة لبلده وشغله، ومات وهو لسة عنده كتير لكل الناس، مات وهو عنده أمل كبير، الله يرحمك يا إيهاب».

وقال الإعلامي الرياضي إبراهيم فايق: «نبكي عزيزا غاليا يا حبيبي، القلب بيتقطع عليك ربنا يرحمك ويغفر لك، الصديق الغالي إيهاب أبو زيد في ذمة الله ورحمته التي وسعت كل شيء».

صلاح عبدالله: حزين ومصدوم من رحيل إيهاب أبو زيد.. وتامر فرج: لاقى ربه في أيام مفترجة

وعبّر الفنان صلاح عبدالله، عن حزنه في تدوينة عبر حسابه على «فيس بوك»، «حزين ومصدوم ومش مصدق ومش عايز أصدق وعمال أسمع الفويس اللي بعتهولي في العيد وأبكي»، متابعا: «أرجوكم قبل الفجر وبعده الدعاء للمخرج الكبير ومدير التصوير.. ورئيس شبكة تليفزيون النهار إيهاب أبوزيد».

بينما قال الفنان تامر فرج: «لا حول ولا قوة إلا بالله.. إنّا لله وإنا إليه راجعون.. ماكنتش متخيل هيجى يوم وأحط نعي ليك يا إيهاب رغم إن الموت علينا حق جميعًا»، متابعًا: «خبر وحش جدًا، ولكن عزائنا إنه لاقى ربه في أيام مفترجة».

فيما طالب الفنان عمرو عبدالعزيز جمهوره بالدعاء للمخرج الراحل، عبر حسابه بـ«فيس بوك»، إذ كتب: «انتقل إلى رحمة الله المخرج إيهاب أبوزيد، رئيس قناة النهار الله يرحمه ويحسن إليه، ويجعل مثواه الجنة يارب العالمين أسألكم قراءة الفاتحة على روحه والدعاء له بالرحمة».