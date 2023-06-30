عمرو الفقي ينعى المخرج إيهاب أبو زيد رئيس قناة النهار: «رحل البشوش المحترم»

توفي المخرج إيهاب أبوزيد رئيس قناة النهار، إثر أزمة قلبية أُصيب بها في الساعات الأولى من صباح اليوم الجمعة، ومن المقرر أن تشيع جنازته من مسجد فاطمة الشربتلي بعد صلاة الجمعة، على أن يكون الدفن في مقابر الأسرة عند الكيلو 26 بطريق «القاهرة - السويس» الصحراوي.

ونعى عمرو الفقي، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب للشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، المخرج إيهاب أبوزيد، وذلك عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك».

وكتب «الفقي»: «توفي إلى رحمه الله المخرج إيهاب أبو زيد، هذا الرجل البشوش المحترم، فبحق هذه الأيام المفترجة اللهم ارحمه واغفر له واعفو عنه واجعل مثواه الجنه وصبر أهله، اللهم لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطئنا واغفر لنا وارحمنا، ليس لنا في هذه الدنيا إلا أن نرضى الله فأي شيء آخر إلى زوال».