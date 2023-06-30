المستشار معتز خفاجي: السيسي أنقذ الوطن واستعاد الأمن بعد سنوات الانفلات

قال المستشار معتز خفاجي، رئيس محكمة جنايات أمن الدولة العليا، ورئيس دائرة الارهاب سابقا، إن الشعب المصري غيور على وطنه بطبعه منذ أيام الهكسوس ولا يقبل على بلاده الذل والهوان من أي معتدي.

ثورة يونيو تعكس وعي الشعب المصري

وأضاف خفاجي، في تصريحات لـ«الوطن»، أن ما حدث في ثورة 30 يونيو يعكس مدي وعي الشعب المصري وثقافته التي ظهرت وقت نزولهم في كل ميادين مصر حتى يتخلصوا من جماعة الإخوان الإرهابية.

وأوضح، رئيس دائرة الارهاب سابقا، أن جماعة الاخوان الارهابية احتالت على المصريين باسم الدين، ولسوء حظهم تم فضح أمرهم حينما غصب المصريون وخرجوا إلى الشوارع والميادين كالسيل.

الرئيس ساند الثورة ودعمها

واستكمل، ان هذه الثورة كان لابد لها من قائد يساندها وجاءت المساندة من القوات المسلحة وعلى رأسهم الرئيس عبد الفتاح السيسي الذي فوضه الشعب لمواجهة هذا السرطان المتوغل في مفاصل الدولة، لينتهي الأمر بإزاحة الإخوان عن سدة الحكم وإجراء انتخابات نزيهة فاز فيها الرئيس السيسي.

واختتم، أن المتابع للمشهد يلمس التغيير في كل شيء بعد 30 يونيو سواء في نهضة التعليم أو الصحة فضلا عن استقرار الأمن، مشيراً إلى أن الريس السيسي أعاد الأمن في المجتمع المصري بعد سنوات من الانفلات شهدته مصر.