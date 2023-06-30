«جنايات الجيزة» تقضي بمعاقبة متهم قتل مدرسا بالإعدام شنقا

عاقبت محكمة جنايات الجيزة، طالبًا، لإدانته بقتل مدرس في دائرة قسم شرطة إمبابة، بسبب خلافات مالية بينهما، بالإعدام شنقًا، وذلك بعد ورود رأي مفتي الديار في إعدامه، وصدر الحكم برئاسة المستشار إبراهيم عبد الخالق.

قتل عمد مع سبق الإصرار

وحسب ما جاء في أوراق القضية بعد انتهاء النيابة العامة من التحقيق مع المتهم، وجهت للمتهم «م. ر» 20 عامًا، طالب، تهمة قتل المجني عليه عمدًا مع سبق الإصرار، بعد أن سدد له طعنات بسلاح أبيض، بسبب خلافات على مبلغ مالي قدره 16 ألف جنيه، وذلك على النحو المبين بالأوراق.

تحرير إيصالات أمانة

وأضافت أوراق القضية، أنّ المتهم اتفق مع المجني عليه، على أخذ مبلغ مالي قدره 16 ألف جنيه، بحجة تشغيلها له وتحرير إيصالات أمانة بذلك، لكن حينما شعر الضحية بتعرضه للنصب، أخبر الجاني أنه يريد أمواله وإلا سيقدم الإيصالات التي معه للأجهزة الأمنية.

وطلب المتهم من الضحية، أنّ يتقابلا بدائرة قسم شرطة إمبابة لإعطائه أمواله، وفي أثناء ذلك، سدد له عدد من الطعنات في مناطق متفرقة من جسده أردته قتيلًا، وذلك على النحو المبين بالتحقيقات.

وأشارت أوراق القضية، إلى أنّ المتهم حاز وأحرز سلاحين أبيضين «سكين وخنجر»ـ وذلك دون مسوغ قانوني من الجهات المختصة بذلك.