«الداخلية»: ضبط المتهم بالتسبب في قتل آخر أثناء مشاجرة بالقاهرة

نجحت أجهزة وزارة الداخلية في كشف ملابسات ما تبلغ لقسم شرطة بدر بمديرية أمن القاهرة، من أحد المستشفيات باستقبال (أحد الأشخاص – مقيم بدائرة القسم) مصاب بجرح نافذ بالرقبة «توفي أثناء إسعافه» إثر ادعاء مشاجرة بدائرة القسم.

بالانتقال وبسؤال والد المتوفى، قرر بحدوث مشاجرة بين نجله وأحد الأشخاص «لا يعلم بياناته» حال تواجده بدائرة القسم، قام على إثرها الأخير بالتعدي عليه بالضرب باستخدام سلاح أبيض كان بحوزته، نتج عن ذلك إصابته التي أودت بحياته.

بإجراء التحريات وجمع المعلومات تبين أن وراء ارتكاب الواقعة (أحد الأشخاص - مقيم بدائرة القسم).

عقب تقنين الإجراءت أمكن ضبطه، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه باستخدام سلاح أبيض «مطواة» جرى ضبطها، بسبب خلافات مالية بينهما.. وجرى اتخاذ الإجراءات القانونية.