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السيدة انتصار السيسي: المصريون قدمو مشهدا تاريخيا في حب الوطن خلال 30 يونيو

كتب:

نرمين عفيفي
12:18 م | الجمعة 30 يونيو 2023
السيدة انتصار السيسي

السيدة انتصار السيسي

هنأت السيدة انتصار السيسي قرينة رئيس الجمهورية، الشعب المصري بمناسبة الذكرى العاشرة لثورة الثلاثين من يونيو.

وقالت السيدة انتصار السيسي، عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»: «تلك الثورة التي قدم فيها المصريون مشهدًا تاريخيًا عظيمًا في حب الوطن، والدفاع عنه، وتقديم الغالي والنفيس لحمايته من قوى الشر والإرهاب.حفظ الله مصر وشعبها وأدام عزها واستقرارها، وكل عام وأنتم بخير».

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بقلم نرمين عفيفي