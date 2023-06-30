«التنسيقية» تهنئ الشعب المصري بالذكرى العاشرة لثورة 30 يونيو

هنأت تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، الشعب المصري بمناسبة الذكرى العاشرة لثورة 30 يونيو المجيدة، مؤكّدة أنَّ ثورة 30 يونيو ستظل نقطة فاصلة فى تاريخ مصر المعاصر، وكلمة السر التي أعادت لمصر مكانتها ودورها الريادي إقليميًا ودوليًا، وحافظت على الهوية المصرية من التحريف وكشفت زيف الجماعة الإرهابية، وكانت نقطة الانطلاق نحو بناء الجمهورية الجديدة.

ذكرى ثورة 30 يونيو

واحتفى الرئيس عبدالفتاح السيسي بذكرى ثورة 30 يونيو قائلًا: «لقد ضرب الشعب المصري في ثورة الثلاثين من يونيو المجيدة، أروع مثالًا في الانتماء والارتباط بالوطن وهويته، وأثبت أنه أقوى مما تصور أعداؤه، وأشد بأسًا ممن اعتقدوا أنهم سينالون من وطننا بإرهابهم الأسود، تحية غالية إلى شعب مصر وجيشها وشرطتها، ولكل الأيادي العاملة والناجزة في جميع الميادين».