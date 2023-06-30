من هو محمد أبو شقرة ضابط مكافحة الإرهاب الدولي؟.. استشهد في سيناء

قصة من البطولة لا تنتهي لأكفأ الضباط بوزارة الداخلية، النقيب محمد أبو شقرة، ضابط مكافحة الإرهاب الدولي في قطاع الأمن الوطني، التي كانت وفاته بمثابة الشرارة الأولى لرفض حكم تنظيم الإخوان، واندلاع ثورة 30 يوليو لإسقاط التنظيم الإرهابي، بعد أن استشهد برصاصات الغدر وروت دماءه الذكية أرض سيناء.

اغتيال الشهيد أبو شقرة في سيناء

ظل طوال مسيرته يكافح الإرهاب، بل كان رائدًا في مجاله حتى عرف بين زملائه بالشبح لما له من قدرة كبيرة على تنفيذ المهام المكلف بها ، فكان مدربًا بشكل جيد على سرعة التعامل مع الطوارئ والتصدي للمخاطر ودفعها، لذلك أسندت إليه العديد من المهام الخطرة وحراسة كبار الشخصيات حول العالم خلال زيارتهم إلى مصر، وكان من بينها وزير الخارجية الأمريكي الأسبق جون كيري.

لم تمنع اليقظة التامة القدر، فكانت رصاصات الإرهاب أقرب إلى الشهيد أبو شقرة، خلاله وجوده بسيناء يوم 9 يونيو من عام 2013، وبذلك طويت صفحة ناصعة البياض في ثوب الداخلية باستشهاد البطل محمد أبو شقرة، الضابط الشاب الذي لم يكمل عامه الثامن والعشرين، فهو نجل اللواء سيد عبد العزيز أبوشقرة، الضابط بالداخلية الذي لحق بنجله بعد 8 سنوات، أي قبل عامين من الآن.

والدة الشهيد أبو شقرة تكشف عن سر عدم زواجه

وكشفت والدة الشهيد أبو شقرة، عن سر عدم زواجه في حديث سابق، قائلة: «كان دائم الرفض للزواج، ووافق بصعوبة بالغة وهو في الثلاثين من عمره، فكان دائما يقول لنا: (لا أريد أن أترك زوجة أرملة أو ابنًا يتيمًا، لذلك فسخ خطبته قبل الفرح وقبل استشهاده بشهر قائلا: يا ماما أنا مستريح كده».