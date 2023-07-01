صحيفة إثيوبية: أديس أبابا تفاوض صندوق النقد للحصول على 3 مليارات دولار

كشفت مصادر رسمية وإعلامية في إثيوبيا، اليوم السبت، عن بدء مفاوضات بين الحكومة الإثيوبية وصندوق النقد الدولي، بهدف التوصل إلى اتفاق تحصل أديس أبابا بمقتضاه على دفعات جديدة من القروض التمويلية لبرنامجها الوطني للاصلاح الاقتصادي، بقيمة إجمالية تصل إلى 3 مليارات دولا أمريكي.

ونقلت صحيفة «أديس ستاندارد» عن مصادر في الحكومة الإثيوبية تأكيدها أن البنك وصندوق النقد الدوليين سيشرفان على إجراءات إنفاق القرض المحتمل وتوجيهه صوب المستهدف منه، وذلك في إطار عملية الإصلاح الاقتصادي التي يشرف صندوق النقد عليها، ويمولها البنك الدولي منذ عام 2019.

إثيوبيا تسمح بعمل شركات التأمين الأجنبية

وقال نائب محافظ بنك إثيوبيا المركزي، سلومون ديستا، إن «إثيوبيا تعتزم فتح باب العمل أمام شركات التأمين الأجنبية للدخول في السوق الإثيوبية، وذلك بعد أن انتهت إجراءات تأسيس جهاز وطني لتنظيم قطاع التأمين في البلاد»، مشيراً إلى أن البنك أعطى تراخيص عمل لخمسة مصارف أجنبية للعمل في السوق المصرفي المحلي في إثيوبيا، وذلك اعتباراً من مطلع العام الجاري، في إطار برنامج الإصلاح الاقتصادي للبلاد.

تمويلات خارجية بنسبة 22% من المطلوب

وبدوره، قال وزير المالية الإثيوبي، أحمد شيدي، إن إجمالي التمويلات المؤسسية الخارجية، التي حصلت عليها من المنظمات المانحة، لا تغطي سوى 22% فقط من إجمالي التمويل الإنمائي المطلوب في إثيوبيا، رغم ارتباط أديس أبابا باتفاقات تعاون مع 27 منظمة تمويلية مانحة، وهو ما يعطى أهمية كبيرة لأي اتفاقات تمويل مع البنك وصندوق النقد، لعلاج أوجه الاختلال التمويلي في الموازنات الإثيوبية، وتسريع وتيرة التنمية في البلاد.