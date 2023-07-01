قصة عاطف زحام المتوفى في الحج.. أيقونة عمل الخير بقبائل مطروح

كان الحاج عاطف زحام الشتوري ابن قبائل مطروح يساعد الصغير قبل الكبير، وإغاثة الملهوف في كل مكان، حتي اشتهر بين أبناء مطروح علي مدار السنوات الأخيرة، بمساعدة الناس، ومنذ لحظة وفاته خلال رحلة الحج في الأراضي المقدسة، خيّم الحزن علي أهالي محافظة مطروح في ظل مكانته المعروفة لدى الجميع بنصرة المظلوم ورد سؤال الغريب والقريب.

رجل الخير في مطروح

يقول إدريس بوخشيم صديق الراحل، عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»: «اتصلت بالحاج عاطف زحام في شهر مارس الماضي بخصوص مسجد بلال بن رباح في قرية حسنبك في مركز الضبعة، الذي تأسس في عام 1987 وهو مسجد عامر بالحلقات والدروس منذ ذلك التاريخ وأصبح بحاجة للترميم، وتواصلت معه فبشرني بالخير، وبعد يومين أرسل إلينا الطوب والرمل وبدأنا في إنشاء المرحلة الأولى وتم الانتهاء منها في شهر رمضان 2023، ووعدني أنه سوف يتم استكمال بماء المسجد بعد الحج ولكن كان أمر الله قدرا مقدورا، فكان يساعد القاصي والداني في عمل الخير، وأناشد محبيه استكمال هذا المسجد حتى يؤجَر الجميع».

يقضي حوائج الناس

فيما قال وصفي غنيوة من قبائل مطروح: «كنا كلما نتعثر في أمر أو مشكله لعموم الناس تفوق طاقتي أكلمه، ويتصدى لها وينجزها، فكان يدعمني ويدعم الجميع ويحفزني وينصحني في عمل الخير بكل حب ومودة، فكلنا سنرحل ويبقى الأثر كلنا سنمضي وتبقى السيرة، فكلنا سنموت ولكن العبرة بحسن الخاتمة».

كان يساعد الغير

ويكمل صالح عبدالله من أبناء مطروح: «كان الحاج عاطف لديه صفحة علي موقع التواصل فيس بوك يتابعها أكثر من 100 ألف ينشر عليها حالات الوفاة والدفن وأماكن العزاء، وإذا كان هناك مريض في مستشفى يحتاج دعما، والدعوة لإصلاح ذات البين وحل مشاكل المواطنين وإغاثة المحتاج، ولا يتأخر عن أحد».

القبر الذي دفن به في مكة

ووجه عبدالسلام راغب عضو مجلس النواب الأسبق، عبر حسابه على «فيس بوك»، التحية لرفيق الراحل في الحج، الذي ترك الحج بعد وفاته وهما في طريقهما إلى جبل عرفات، ليكمل إجراءات دفنه والذهاب إلي السفارة المصرية للحصول على تصريح الدفن له، ضاربا أروع الأمثلة في الوفاء والتضحية، ووعده بتأشيرة حج نظامية العام المقبل، وفاءً له على ما قام به تجاه الراحل عاطف زحام الشتوري وتضحيته بالحج هذا العام حتى دفن رفيقه.