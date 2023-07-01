وفاة المستشار صلاح سعدالله خلال أداء مناسك الحج.. «مات مُحرما»

سادت حالة من الحزن الشديد في كفر الشيخ، اليوم، خاصة مدينة دسوق، بعد وفاة المستشار صلاح سعدالله، الذي لاقى ربه بملابس الإحرام، وذلك في أثناء أداء فريضة الحج بالسعدية، وفق ما أعلنته أسرة المستشار عبر مواقع التواصل الاجتماعي اليوم.

وأكدت أسرة المستشار الراحل، أنّ الصلاة عليه والدفن سيكونان بالأراضي السعودية، وذلك بعد أنّ وفاته المنية في أثناء أداء فريضة الحج، ليلقى ربه ملبيًا مُحرمًا.

نقابة المحامين بكفر الشيخ تنعى المستشار سعدالله

ونعت نقابة المحامين بكفر الشيخ، المستشار صلاح سعدالله، نائب رئيس محكمة النقض، في أثناء أداء فريضة الحج، داعين الله أنّ يغفر له ويرحمه بواسع رحمته.

سرادق عزاء على مواقع التواصل

ولم يكن المستشار الراحل هو أول من يفارق الحياة في أثناء أداء فريضة الحج، إذ توفي أيضًا مدير معهد أزهري في مدينة سيدي غازي، وكلاهما من أبناء مدينة دسوق بكفر الشيخ، كما تحولت صفحات مواقع التواصل الاجتماعي إلى سرادق عزاء لهما، وسط التضرع لله أنّ يدخلهما فسيح جناته ويغفر لهما، ويلهم الصبر والسلوان لأسرتيهما وذويهما، وأنّ يتغمدهما الله عز وجل بواسع رحمته.