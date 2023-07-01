خبير علاقات دولية للقاهرة الإخبارية: الصين تحمي أمنها بقانون مكافحة التجسس

قال يحيى تشو شيوان، خبير العلاقات الدولية، إن لجوء الصين إلى فرض قانون معدل جديد لمكافحة التجسس، يهدف إلى حماية الأمن القومي للدولة الصينية، نظراً لأن عمليات التجسس تنطوي على عواقب خطيرة، ليس على الصين فقط، ولكن على جميع دول العالم.

وأضاف «شيوان»، خلال مداخلة عبر «سكايب»، لقناة «القاهرة الإخبارية»، اليوم، أن الحكومة الصينية أصدرت قرارًا لحماية أمنها ومكافحة أجهزة التجسس، بسبب أنشطة التجسس التي قامت بها بعض الدول الغربية مؤخرًا.

أمريكا تتهم الصين بعدم الوضوح

وأشار إلى أن الولايات المتحدة تتهم الصين دائمًا بعدم وضوح القوانين بها، وهذا «كذب»، مثل باقي الاتهامات التي توجهها الولايات المتحدة للصين، موضحًا أن أمريكا اتهمت الصين قبل ذلك بسرقة بيانات الشخصيات الأمريكية من خلال تطبيق «تيك توك»، وذلك على الرغم من كونه تطبيقًا شهيرًا في جميع دول العالم.

خطوة لحماية مصالحها الشرعية

وتابع أن أمريكا تستخدم تايوان كورقة للضغط على الصين، وهي من الخطوط الحمراء بالنسبة للحكومة الصينية، ووزارة الخارجية الصينية أكدت أنها ستتخذ أي خطوة لحماية مصالحها الشرعية، لافتًا إلى أن الصين تسعى للتوحيد مع تايوان بشكل سلمي، وإذا استمرت الولايات المتحدة بتحركاتها مع تايوان ستتخذ الصين خطوات لحماية أراضيها، باعتبار أن تايوان جزء منها.