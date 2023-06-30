القاهرة الإخبارية تعرض فيلم «ثورة 30 يونيو.. النهوض من كبوة الغموض والتخلص من ذيول الاستعمار»

عرض برنامج «10 داونينج ستريت» المذاع عبر فضائية القاهرة الإخبارية، فيديو بعنوان «ثورة 30 يونيو.. النهوض من كبوة الغموض والتخلص من ذيول الاستعمار».

خيوط الفجر تفضح الظلام

وقالت الإعلامية جومانة هاشم، إنه في يوم ليس كباقي الأيام، في 30 يونيو، نهضت مصر من كبوة الغموض ليتخلص المصريون من ذيول الاستعمار، 10 سنوات انشقت خيوط الفجر لتفضح الظلام، فصارت الفضيحة فضيحتين، واحدة للإخوان وأخرى لمن غطى عليهم.

سلطة التنظيم الإرهابي

وأضافت جومانة هاشم خلال تقديمها برنامج 10 داونينج ستريت، المذاع عبر فضائية القاهرة الإخبارية، أنه في يوم 30 يونيو أعاد المصريون صياغة الحياة والتاريخ ومصائر المنطقة، الثلاثون من يونيو لم يدخل التاريخ كيوم للتغيير فقط، فقد كان يومًا لنهضة مصر، وكان يومًا لرفعتها، مثلما كان يومًا من أيام الحرب ضد خفافيش الظلام، لماذا ثار المصريون في ذلك اليوم؟ ولماذا كان على الغرب أن يُرجع البصر كرتين على ثورة الملايين من المصريين ضد سلطة التنظيم الإرهابي؟ والذي قاد المسار إلى الهاوية.. وهل كان لمصر أن ترضى بالعيش تحت ذيول الاستعمار؟

وأكدت أن المصريين صنعوا في يوم 30 يونيو ما لم تصنعه الشعوب في نصف قرن.