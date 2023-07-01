خطة النقل الداخلي: الاعتماد بشكل رئيسي على وسائل النقل الجماعي الأخضر

خطة مُحكمة وضعتها الدولة لنقل الموظفين والمواطنين بين مختلف الأماكن فى العاصمة الإدارية الجديدة، تعتمد بشكل رئيسى على وسائل النقل الجماعى الأخضر الصديقة للبيئة، والتى بإمكانها نقل أكبر عدد من الركاب فى أوقات مُحددة بدقة ودرجة أمان مرتفعة.

تمثلت ملامح خطة النقل الذكى الداخلى بالعاصمة الإدارية الجديدة، فى تكليف شركة «أكتا» للنقل الجماعى من قبل وزارة النقل بإدارة منظومة النقل داخل العاصمة الإدارية الجديدة، وتم رفع جميع المسارات داخل العاصمة الإدارية، وتصميم شبكة بعدد 24 مساراً لربط جميع الأماكن الحيوية بالعاصمة بخطوط القطار الكهربائى الخفيف والمونوريل، وربط زوار وقاطنى العاصمة بهذه الشبكة من داخل العاصمة إلى خارجها، عن طريق تشغيل 20 أوتوبيساً.

كما تم التشغيل لمسارين من محطة مدينة الفنون والثقافة إلى الحى الحكومى من خلال 15 محطة وسيطة، كما تم توفير أوتوبيسات النقل الداخلى مع القطار الكهربائى الخفيف من محطة الفنون والثقافة، إلى الحى الحكومى وسعر التذكرة 5 جنيهات ويتم عمل اشتراكات بتخفيض 20%. وخطة النقل الذكى اعتمدت على ربط وسائل النقل الأخرى بها بشكل دقيق، حيث يتبادل القطار الكهربائى الخفيف الخدمة مع الخط الثالث لمترو الأنفاق فى محطة عدلى منصور التبادلية المركزية التى تضم 5 وسائل نقل وهى القطار الكهربائى الخفيف ومترو الأنفاق وخط سكة حديد والسوبرجيت والأوتوبيس الترددى ويتم تبادل الخدمة مع مونوريل العاصمة الإدارية الجديدة فى محطة الفنون والثقافة ومع خط السكة الحديد عدلى منصور السويس فى محطة بدر. كما تم ربط القطار الكهربائى الخفيف بالمجتمعات العمرانية المجاورة كالمستقبل والشروق وبدر وهليوبوليس والعاشر بمينى باصات تحمل نفس شعار القطار.

الدكتور عبدالله أبوخضرة، أستاذ الطرق بجامعة بنى سويف، أشاد بجهود الدولة فى توفير وسائل نقل على أعلى مستوى لنقل المواطنين، موضحاً أن الوسائل التى وفرتها الدولة غطت مختلف أنحاء القاهرة الكبرى، وتتميز الوسائل الداخلية فى العاصمة الإدارية بأنها صديقة للبيئة لا يصدر عنها أى انبعاثات ضارة.