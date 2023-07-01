رئيس الوزراء يغادر السعودية عقب أداء مناسك الحج وزيارة المسجد النبوي

غادر الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، المدينة المنورة، اليوم السبت، في ختام زيارته للمملكة العربية السعودية، حيث أدى خلالها مناسك الحج في مكة المكرمة، كما زار المسجد النبوي.

وذكرت وكالة الأنباء السعودية «واس» أنه كان في وداع الدكتور مصطفى مدبولي، بمطار الأمير محمد بن عبدالعزيز الدولي، مستشار أمير منطقة المدينة المنورة وهيب بن محمد السهلي، ومدير مكتب المراسم الملكية بالمدينة المنورة، إبراهيم بن عبدالله بريّ، وعدد من المسؤولين.