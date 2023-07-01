قائمة الأهلي لمواجهة فيوتشر في بطولة الدوري.. عودة الشحات

اختار مارسيل كولر، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الأهلي، قائمة الفريق التي ستخوض مباراة الفريق أمام فيوتشر، مساء غدًا الأحد، في لقاء مؤجل من الجولة 24 من عمر منافسات الدوري المصري.

وعلم الوطن سبورت أن القائمة تواجد بها 19 لاعبًا فقط للمشاركة في مباراة الفريق أمام فيوتشر، والتي تشهد عودة حسين الشحات للقائمة بعد غيابه عن المباراة الماضية أمام البنك الأهلي.

وتظهر القائمة غياب حمدي فتحي، لاعب وسط الفريق، والذي اقترب من الانضمام لصفوف الوكرة القطري، وغادر لقطر من أجل إنهاء التفاصيل المتبقية في الصفقة.

قائمة الأهلي لمواجهة فيوتشر في الدوريوجاءت قائمة الأهلي لمواجهة فيوتشر في الدوري كما يلي:-

حراسة المرمي: محمد الشناوي، علي لطفي، مصطفي شوبير.

خط الدفاع: علي معلول، ياسر إبراهيم، رامي ربيعة، محمد عبد المنعم، محمد هاني، خالد عبدالفتاح.

خط الوسط: مروان عطية، أليو ديانج، أحمد قندوسي، محمد مجدي افشة، أحمد عبد القادر، بيرسي تاو، حسين الشحات، محمد الضاوي كريستو.

خط الهجوم: محمد شريف، محمود كهربا.

موعد مباراة الأهلي وفيوتشر في الدوري المصريومن المقرر أن يلتقي الأهلي مع فيوتشر على استاد السلام، في الجولة 24 من عمر مسابقة الدوري المصري، وذلك في تمام الساعة الثامنة والنصف من مساء غدٍ الأحد.