السكة الحديد الصينية تنهي اختبار قطار جديد صديق للبيئة: الأسرع في العالم

ذكرت شركة السكك الحديدية الصينية، أنها أكملت بنجاح اختبارات الأداء لمكونات جديدة عالية التقنية ضرورية لقطارات (CR450) عالية السرعة بسرعات تتجاوز 400 كيلومتر في الساعة، وهي الأسرع في العالم، ما يمثل علامة فارقة أخرى في تكنولوجيا السكك الحديدية عالية السرعة في الصين.

في محاولة لتسريع تطوير جيل جديد من القطارات عالية السرعة الأسرع والأكثر أمانًا والأكثر صداقة للبيئة والكفاءة في استخدام الطاقة والذكاء، أجرت شركة السكك الحديدية الصينية اختبارات على طول جزء من السكك الحديدية من فوتشينج إلى تشيانتشو في فوجيان شرق الصين، وذلك بحسب صحيفة «جلوبال تايمز» الصينية، وتابعت الصحيفة أنض القطار التجريبي سار بنجاح على جسر خليج ميتشو عبر البحر بسرعة تبلغ 453 كيلومترا/ ساعة، كما سار القطار الاختباري في نفق هايوي بسرعة 420 كم / ساعة.

اختبارات أداء فعالة

وتابع التقرير أنَّ مكونات التكنولوجيا الجديدة قد خضعت لاختبارات أداء فعالة، ما يدل على تميز الأداء عبر مختلف المؤشرات، وقالت شركة السكك الحديدية الصينية إن هذا يمثل علامة بارزة في تطوير القطار فائق السرعة CR450، وسيختصر القطار الرحلة من بكين إلى شنغهاي إلى 2.5 ساعة، بهذه السرعة ، كما يمكن قطع الرحلة من نيويورك إلى واشنطن العاصمة في الولايات المتحدة إلى أقل من 55 دقيقة بقليل ، والتي تستغرق من ثلاث إلى أربع ساعات بسيارة أو قطار سريع.

أعلى سرعة في العالم

يُذكر أنَّ الصين قد رفعت سرعات قطاراتها من 160 كيلومترا/ ساعة إلى 200 كيلومتر/ ساعة، في بداية القرن الحالي، وبعد أن بدأت الصين تشغيل قطاراتها عالية السرعة في عام 2008، احتلت زمام المبادرة مع القطارات التي تعمل بسرعة 350 كيلومترا/ ساعة في الوقت الحالي، ويعد القطار CR450 مصممًا بسرعة تشغيل تبلغ 400 كيلومتر/ ساعة، وحاليًا تبلغ أسرع سرعة تشغيل للقطارات عالية السرعة في الصين 350 كيلومترا/ ساعة، وهي أيضًا أعلى سرعة تشغيل للقطارات عالية السرعة في العالم، وذكرت تقارير إعلامية ، أن أكبر سرعات تشغيل للقطارات عالية السرعة في اليابان وفرنسا هي 320 كيلومترا/ ساعة.