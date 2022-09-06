تعرف على أول قطار سريع بمصر يربط بين البحرين المتوسط والأحمر

عَرَض برنامج «8 الصبح»، المذاع على شاشة قناة «dmc»، وتقدمه الإعلامية أسماء يوسف والإعلامية آية جمال الدين تقريرًا معلوماتيًا عن أول قطار سريع بمصر، مازال تحت الإنشاء.

ويربط القطار السريع بين مدينة العلمين والعين السخنة، مرورا بمحطات مختلفة، ويمر بنحو 15 محطة، بينها العاصمة الإدارية الجديدة ومدينة 6 أكتوبر وغيرها من المحطات.

«الوطن»، تستعرض معلومات عن القطار السريع وفق ما جاء في التقرير التلفزيوني لقناة «dmc»، كالتالي:

- يبلغ طوال المشروع حوالي 460 كم.

- القطار يمر بالعاصمة الإدارية الجديدة والسادس من أكتوبر ومحطة سكك حديد الإسكندرية الحالية ومدينة برج العرب.

- يتيح المشروع للركاب الانتقال من القاهرة إلى الإسكندرية في أقل من 45 دقيقة.

السرعة التصميمية للقطار السريع 250 كم في الساعة

- يشمل المشروع 15 محطة بمحافظات مختلفة.

- يضم المشروع 3 محطات مستقبلية، وهي «نفق المشير- محور الضبعة - العميد».

- تبلغ السرعة التصميمية للقطار السريع 250 كم في الساعة.

- تم إجراء أبحاث التربة والرفع المساحي وتخطيط المسار والعمل على تنفيذ الجسور الترابية والكباري والأعمال الصناعية.

القطار السريع يربط بين البحر المتوسط والبحر الأحمر

- يتم إنشاء المحطات والأسوار بواسطة كبرى الشركات المصرية المتخصصة، إضافة للأعمال الصناعية على الطرق المتقاطعة مع مسار القطار.

ويربط القطار السريع بين مدينة العلمين بالبحر المتوسط والعين السخنة بالبحر الأحمر، مما يسهل حركة تنقل البضائع، وزمن السفر ليكون أقل من النصف، وهي نقلة نوعية حضارية آمنة وسريعة، وستكون أسعار التذاكر في متناول الجميع.