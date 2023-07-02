انهيار جزئي بعقار في حي الجمرك بالإسكندرية دون وجود إصابات

وقع انهيار جزئي بعقار بحي الجمرك بالإسكندرية، 2 حارة دويك وانتقلت قوات الدفاع المدني وقسم شرطة الجمرك والمهندسة نهى خليفة رئيس حي الجمرك والإدارة الهندسية والمتابعة وإشغال الطريق وتبين أن العقار خال من السكان ولا يوجد به سوى مقهى وصادف عدم وجود أي شخص بها ولم تنتج أي إصابات أو تلفيات سوى للمقهى فقط الذي كان به معدات العمل.

لا توجد أي إصابات

أكدت المهندسة نهى خليفة رئيس حي الجمرك لـ«الوطن»، أنها فور ورود البلاغ انتقلت على الفور لمكان وقوع الانهيار 2 حارة دويك بمنطقة بحري التابعة لحي الجمرك واصطحبت مهندسي الإدارة الهندسية وإدارة إشغال الطريق والمتابعة للوقوف على تفاصيل الحادث والعقار يحمل رقم 2 حارة دويك الجمرك عبارة عن دور أرضي محلات و 3 أدوار علوية ولم ينتج عن الحادث أي إصابات نظراً لخلو العقار تماماً من السكان والمحلات مغلقة عدا محل المقهى.

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تحرير محضر إخلاء

أضافت المهندسة نهى خليفة رئيس حي الجمرك أن العقار صادر له قرار هدم رقم 24 لسنة 2019 وجرى تأييد القرار وله رخصة هدم رقم 33 لسنة 2023 والعقار خال من السكان عدا محل قهوة وتبين سقوط سقف القهوة بدون إصابات وتم تحرير محضر إخلاء إداري للمقهى بقسم الجمرك علما بأنه بعد صدور قرار ورخصة الهدم تكون مسئولية هدم العقار على المالك الذي تقاعس في تنفيذ القرار وجاري اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.