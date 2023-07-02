«الوثائقية» تكشف أحداث 3 يوليو 2013 في سلسلة «حتى لا تكون آفة حارتنا النسيان»

عرضت قناة الوثائقية سلسلة أفلام تحت عنوان «حتى لا تكون آفة حارتنا النسيان»، منها فيلم يعرض ما حدث في يوم 3 يوليو 2013.

وجاء الفيلم الوثائقي كالتالي: «استيقظ المصريون في صبيحة 3 يوليو 2013 وهم أكثر إصرارا على استعادة الوطن المسلوب من جماعة الإخوان وتعلقت الآمال باضطلاع القوات المسلحة بواجباتها والانحياز لمطالب الشعب المصري ومع إصرار الشعب المصري على رحيل مرسي انتبه العالم لخطورة الموقف.. هكذا عبر الرئيس الأمريكي باراك أوباما عن رأيه بأن الديموقراطية أكثر من مجرد انتخابات».

بيان القوات المسلحة

واستكمل الفيلم: «بات الجميع في ترقب لما تسفر عنه اللحظات الأخيرة بعد اقتراب نهاية المدة التي أمهلها بيان القوات المسلحة للفرقاء السياسيين ولم يعد إلى جانب الاستقالة أو الإقالة خيار ثالث يقبله المصريون».

المستشار عبد المجيد محمود

وتابع: «قضت محكمة النقض ببطلان تعيين المستشار طلعت عبد الله في منصب النائب العام وبعودة المستشار عبدالمجيد محمود إلى ممارسة صلاحيات منصبه وتعرضت كثير من تظاهرات المصريين لاعتداءات مسلحة من جانب أنصار الجماعة أودت بحياة 3 أشخاص في محافظة أسيوط وأصيب 6 آخرون في مدينة بنها وسقط العشرات في منطقتي الكيت كات وفيصل بين جريح وقتيل وتحت شعار مليونية الرحيل استمرت المظاهرات في انتظار نهاية المهلة التي منحها بيان القوات المسلحة في الرابعة عصرا وبينما كانت قيادة القوات المسلحة في حالة انعقاد دائم كانت قوات تنتشر في أرض سيناء على نحو غير مسبوق وفي التاسعة من مساء الثالث من يوليو ووسط حشد من ممثلي فئات الشعب المصري، أعلن وزير الدفاع الفريق أول عبد الفتاح السيسي إنهاء حكم مرسى على أن يتولى حكم البلاد رئيس المحكمة الدستورية العليا إلى حين إجراء انتخابات رئاسية مبكرة لتخيم على الشوارع وميادين مصر فرحة استعادة وطن كاد أن يختطف».