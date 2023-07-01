فيلم 30 يونيو على «الوثائقية» يسجل شهادات المنسحبين من حكم الإخوان: كذبهم دفعنا للاستقالة

تزامن عرض الفيلم الوثائقي 30 يونيو.. ثورة إنقاذ مصر» على شاشة قناة «الوثائقية»، مع الذكرى العاشرة لثورة 30 يونيو، وسلّط الفيلم الضوء على الأسباب التي دفعت عددا من الوزراء والمسؤولين من خارج تنظيم الإخوان، إلى الاستقالة أثناء حكم التنظيم، اعتراضا على سياستهم، حيث اتهموا الجماعة بسعيها لأخونة المشهد العام في مصر.

استقالة وزير السياحة أثناء حكم الإخوان

تضمن الفيلم الوثائقي شهادة وزير السياحة الأسبق، هشام زعزوع، حيث كان أحد الوزراء الذين قدّموا استقالتهم، إذ قال إنّه تفاجأ بمكالمة دولية من أحد أصدقائه، يستنكر فيها اختيار شخصية محافظ الأقصر، وتابع: «صديقي قالي ازاي يتم اختيار محافظ أهم مدينة سياحية في العالم اللي هي الأقصر من الجماعة اللي ارتكبت مذبحة الأقصر سنة 1997».

وتابع زعزوع في الفيلم الوثائقي: «لم أكن أعلم حينها بتعيين المحافظين وفوجئت بالخبر، وحين تأكدت لم أنم هذه الليلة، وفي صباح اليوم التالي اتجهت إلى مكتبي في وزارة السياحة واستعنت بمديرة مكتبي وأمليت عليها قرار الاستقالة»، مشيراً إلى أنّه كانت هناك مطالبات من بعض الوزراء لوزير الداخلية حينها، اللواء محمد إبراهيم، لتمكين محافظ الأقصر من دخول مبنى المحافظة، لأن الأهالي كانوا قد نظموا احتجاجات حاشدة وأقاموا سياجا حول المبنى.

استقالة مستشار رئيس الجمهورية لشؤون المرأة

وكانت سكينة فؤاد، مستشار رئيس الجمهورية لشؤون المرأة أثناء حكم محمد مرسي، قد تقدّمت باستقالتها من منصبها، بسبب الاختلاف الواضح بين ما يدور في الاجتماعات وبين ما يتم تطبيقه على أرض الواقع، وقالت خلال حديثها في الفيلم: أعتز دائما بوجودي وانتمائي لوطني، ولكن قيل لي لا تغضبوا إذا انفردنا بالحكم ما دمتم بمختلف التوجهات الوطنية ترفضون التعاون معنا»، وأضافت: «لاحظت وتيقنت أنّ ما يدور في الاجتماعات ينفذ غيره تماما، كما أنّ هناك توجهات لسحب الأرض من تحت أقدام المصريين، وتقدمت باستقالتي خوفا من أن تسيل دماء المصريين مرة أخرى».

استقالة مساعد رئيس الجمهورية لشؤون التحول الديمقراطي

ومن بين ضيوف الفيلم الوثائقي، سمير مرقص، مساعد رئيس الجمهورية لشؤون التحول الديمقراطي أثناء حكم الجماعة، الذي تقدّم باستقالته يوم 23 نوفمبر 2012، اعتراضا على الإعلان الدستوري الذي وصفه بأنّه «خطوة مدمرة»، وقال خلال ظهوره في الفيلم الوثائقي: «بعد كتابة بيان الاستقالة، كنت مصرّا على الحصول على موعد من الدكتور مرسي، وقبل أن نلتقي كانت هناك محاولات لإثنائي عن الاستقالة، لكنّني كنت مصمما».