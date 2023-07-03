عاجل.. فرج عامر يعلن تعاقد سموحة مع نجم الأهلي رسميا

أعلن فرج عامر، رئيس نادي سموحة السكندري، تعاقده مع حسام حسن بشكل نهائي من النادي الأهلي، كما كشف عن تفعيل النادي الأحمر بند شراء لاعب سمحة المعار لصفوف المارد الأحمر خالد عبدالفتاح رسميا.

وقال «عامر» في تصريحاته تليفزيونية، عبر قناة «أون تايم سبورتس 2»: «تعاقدنا مع حسام حسن بصورة نهائية من النادي الأهلي».

وأضاف: «النادي الأهلي فعل أيضا بند شراء لاعبنا المعار لصفوفه، خالد عبدالفتاح بشكل رسمي».

فرج عامر: نرغب في استمرار أحمد سامي.. ونسعى لفسخ عقد أجايي

وتابع: «دعمنا سموحة في أضيق الحدود لأنني توليت مسئولية النادي خلال الموسم وجئت على الفريق، ولم أشترك في تكوينه، ولدينا رغبة في استمرار الجهاز الفني بقيادة أحمد سامي».

وأوضح: «عملية فسخ عقد جونيور أجايي تسير بالتدريج، خاصة بعد دخوله في سلسلة عمليات متتالية ويكلفنا 465 ألف دولار سنويا».