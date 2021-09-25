فرج عامر: اتحاد الكرة حاطط سموحة في دماغه.. وحرمه من الكونفدرالية

هاجم المهندس فرج عامر رئيس نادي سموحة، التحكيم المصري، بعدما خسر فريقه من نادي بيراميدز بثلاثة أهداف لهدف، ضمن منافسات بطولة كأس مصر.

وقال خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي سيد علي، مقدم برنامج «حضرة مواطن»، الذي يعرض عبر شاشة «الحدث اليوم»: «حكم المباراة الأمس احتسب أول أهداف بيراميدز رغم أنه من خطأ، والهدف الثالث كارثة وفضيحة تحكيمية».

نفسية حكم المباراة تأثرت بقرار استبعاده من مباريات المونديال

وأضاف أن حكم المباراة أمين عمر استبعد من المشاركة في نهائيات كأس العالم التي ستستضيفها قطر في العام المقبل، وهو ما جعله في حالة نفسية سيئة: «مكانش ينفع يجيبوا حكم مستبعد».

وحول ما إذا كان ينتي التقدم بشكوى ضد اللجنة الثلاثية المكلفة بإدارة شؤون الكرة، أكد رئيس نادي سموحة: «عمرهم ما نظروا في شكوى، اتكلمنا في القنوات، وعمر اتحاد الكرة ما رد علينا في شكوى واحدة أو استجاب لنا في طلب واحد».

هجوم على اتحاد الكرة بسبب الكونفدرالية

وتابع أن اتحاد الكرة حرم سموحة من المشاركة في بطولة الكونفدرالية الإفريقية رغم حصوله على المركز الرابع في الدوري الممتاز: «اتحاد الكرة أبعدنا عن بطولة الكونفدرالية، فقد حصلنا على المركز الرابع ومع ذلك لم يرشحنا اتحاد الكرة للمشاركة في البطولة الموسم المقبل.. اتحاد الكرة حاططنا في دماغه عشان إحنا بنتكلم بصراحة ومنطقية».