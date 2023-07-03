عاجل.. النشرة الرياضية.. 8 ملايين دولار لضم نجم الأهلي وسموحة يضم مهاجم الأحمر

النشرة الرياضية، خدمة إخبارية صباحية ومسائية، يقدمها «الوطن سبورت» للقراء والمتابعين يوميًا، يستعرض خلالها أهم الأحداث والأخبار المتعلقة بالكرة المحلية، وأهم ما يدور داخل جدران قلعتي الأهلي والزمالك وباقي الأندية المصرية.

طارق العشري يعلن رحيله عن فاركوأعلن طارق العشري، المدير الفني لفريق فاركو، رحيله عن الإدارة الفنية للفريق السكندري، وذلك بعدما قاده للابتعاد عن منطقة الهبوط، حسب وصفه.

وقال العشري في تصريحات تليفزيونية: «اعتذرت عن عدم الاستمرار مع فريق فاركو».

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يصل لـ8 مليون دولار.. عرض خيالي لضم نجم الأهليكشف الإعلامي سيف زاهر، عن تلقي محمد الشناوي حارس مرمى النادي الأهلي، عرضا خليجيا بمقابل مادي ضخم لضمه من صفوف الفريق الأحمر، خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

وقال «زاهر» في تصريحات تليفزيونية عبر برنامج «ملعب أون»، المذاع على قناة «أون تايم سبورتس»: «محمد الشناوي، تلقى عرضًا مغريًا بمقابل ضخم خلال الساعات القليلة الماضية».

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فرج عامر يعلن تعاقده مع نجم الأهلي أعلن فرج عامر، رئيس نادي سموحة السكندري، تعاقده مع حسام حسن بشكل نهائي من النادي الأهلي، كما كشف عن تفعيل النادي الأحمر بند شراء لاعب سمحة المعار لصفوف المارد الأحمر خالد عبدالفتاح رسميًا.

وقال «عامر» في تصريحاته تليفزيونية، عبر قناة «أون تايم سبورتس 2»: «تعاقدنا مع حسام حسن بصورة نهائية من النادي الأهلي».

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