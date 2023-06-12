مطار القاهرة يستقبل النادي الأهلي بالورود بعد تتويجه ببطولة أفريقيا

وصلت بعثة الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، إلى مطار القاهرة قبل قليل، قادمة من كازابلانكا في المغرب، عقب التتويج بلقب دوري أبطال أفريقيا للمرة الـ11 في تاريخ النادي الأهلي، واستقبل البعثة فور وصولها، فريق من العلاقات العامة والإعلام بشركة ميناء القاهرة وعدد من الرياضيين من أعضاء النادي الأهلي واتحاد كرة القدم.

ووصلت بعثة الأهلي مطار القاهرة الدولي، في تمام العاشرة من صباح اليوم قادمة على متن رحلة خاصة تسيّرها الشركة الوطنية مصر للطيران، تحمل رقم 3101 MS، وجار إنهاء إجراءات وصول البعثة من خلال صالة 4 المخصصة للرحلات الخاصة.

بعثة النادي الأهلي تصل إلى القاهرة قادمة من المغرب

وقدّمت فرق العلاقات العامة والإعلام، الورود للاعبين بقيادة الدكتور طارق إسماعيل، والملاح أشرف حافظ، مدير مبنى الركاب رقم 1، احتفالا بفوزهم المستحق على فريق الوداد المغربي.

ونجحت بعثة النادي الأهلي في التتويج بلقب دوري أبطال أفريقيا للمرة الـ11 في تاريخ النادي، بعد التعادل مع الوداد المغربي 1 - 1 بملعبه في مباراة الإياب، والفوز في مباراة الذهاب بالقاهرة 2 - 1.

وتقدم الوداد بهدف عن طريق يحيى عطية الله في الدقيقة 27، خلال لقاء الإياب، قبل أن يقتنص محمد عبدالمنعم هدف التعادل برأسية رائعة في الدقيقة 78، ليحسم بهذا التعادل تتويج الأهلي بلقب البطولة الأفريقية.