نادي فاركو يختبر 300 ناشئ بملعب سخا في كفر الشيخ

يجري نادي فاركو الرياضي، اليوم، اختبارات للناشئين من مواليد 2009 حتى 2016، وبدأت الاختبارات منذ الساعة الـ12 حتى الثالثة مساءً، على ملعب نادي سخا بمدينة كفر الشيخ، بمحافظة كفر الشيخ، كما توافد عدد كبير من أولياء الأمور إلى ملعب الاختبارات التي تجري تحت لجنة اختبارات النادي.

اختبارات نادي فاركو

وأوضح الكابتن أحمد عاشور، رئيس قطاع الناشئين في نادي فاركو الرياضي، في تصريح لـ«الوطن»، أن النادي يجري الاختبارات لاختيار أفضل العناصر من الناشئين من مواليد 2009 حتى 2016، ليصبحوا نجوم المستقبل ومصر، لافتًا إلى انتقاء أفضل العناصر من اللاعبين بحيادية وشفافية دون أي مجاملة.

الاختبارات تجري في درجة حرارة 39 مئوية

وتحمل المئات من المواطنين وأبنائهم من كافة ربوع محافظة كفر الشيخ، مشقة السفر من مراكز تبعد عن نادي سخا بنحو أكثر من 180 كيلومترُا مثل مطوبس، وفوه، ودسوق، وسيدي سالم، بالقرى القريبة من الطريق الدولي الساحلي بالمحافظة، إذ أدى اللاعبون الاختبارات في درجة حرارة عظمى بلغت 39 مئوية.