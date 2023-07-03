«بحوث سخا»: بدء حصاد محصول الأرز في كفر الشيخ بعد 45 يوما

أكد الدكتور أسماعيل الرفاعي، رئيس قسم بحوث الأرز بمحطة بحوث سخا، في محافظة كفر الشيخ، أن إجمالي المساحة المنزرعة بمحصول الأرز الشعير بالمحافظة من صنفي عريض ورفيع الحبة خلال العام الجاري بلغت نحو 242 ألف فدان، مشيرا إلى أن كفر الشيخ في المرتبة الأولي من حيث إنتاجية هذا المحصول على مستوى محافظات مصر.

45 يوما على حصاد الأرز الشعير في كفر الشيخ

وأوضح رئيس قسم بحوث الأرز لـ«للوطن»، زراعة الأرز مبكراً في مراكز الرياض وكفر الشيخ والحامول، وذلك خلال شهر مايو الماضي، مما يترتب عليه حصاد المحصول خلال 90 يوما من موعد شتل الأرز، في موعد أقصاه منتصف شهر سبتمبر المقبل، أي بعد مرور 40 إلى 45 يوما، ثم يلي ذلك تباعاً حصاد باقي المساحة المنزرعة في كفر الشيخ، والتي بلغت 242 ألف فدان.

النتاجية والأصناف المنزرعة

وأشار إلى أن إنتاجية فدان الأرز تتراوح من 4 إلى 5 أطنان، لافتاً أن محافظة كفر الشيخ تنتج نحو 42% من إنتاج الأرز الشعير على مستوى الجمهورية، كما يتم زراعة أفضل التقاوي للأرز الشعير من حيث الإنتاجية، وهي أصناف جيزة 177، وجيزة 178، وجيزة 179، وسخا 101، وسخا 104، وسخا 106، وسخا 107، وسخا 108، وسخا سوبر 300، وهجين مصري 1.