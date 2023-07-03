زوجة أحد ضحايا الغواصة تيتان تروي اللحظات الأخيرة للركاب.. ظلام تام

صرحت زوجة أحد ضحايا الغواصة تيتان، أنّ الركاب الخمسة على متن الغواصة المنكوبة، قضوا لحظاتهم الأخيرة وهم يستمعون للموسيقى في ظلام تام، ويشاهدون المخلوقات البحرية في الأعماق، بحسب ما ذكرته صحيفة «نيويورك تايمز».

طُلب من الركاب تحميل الموسيقى المفضلة لديهم

وذكرت كريستين داود، زوجة شاه زاده ووالدة سليمان اللذين كانا على متن غواصة تيتان، أنّ شركة «أوشين جيت» المنظمة للرحلة، طلبت من الركاب أن يرتدوا جوارب سميكة وقبعة للوقاية من البرد في الأعماق، والالتزام بنظام غذائي محدد وعدم تناول القهوة.

وأضافت أنه طُلب من الركاب، تحميل الموسيقى المفضلة لديهم على هواتفهم، لتشغيلها عبر مكبر الصوت الذي يعمل بتقنية «بلوتوث».

عملية الهبوط تمت في الظلام

وقد حذر المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة «أوشن جيت»، راش ستوكتن، الركاب من أنّ عملية الهبوط ستتم في جنح الظلام، حإذ ستكون المصابيح الأمامية مطفأة لتوفير طاقة البطارية عند وصولهم إلى قاع البحر.

وقيل للركاب إنه من الممكن أن يروا كائنات بحرية تنبعث منها ضوء، وكان زوج كريستين داود، شاه زاده، متحمسًا للغاية لدرجة أنه كان «يشعر وكأنه طفلًا صغيرًا» في الفترة التي سبقت الرحلة.

وفي صباح يوم 18 يونيو الماضي، صعد الركاب على سطح السفينة في الساعة 5 صباحًا، كما كان الراكبان سليمان وشاه زاده، يرتديان بدلات طيران لدي أوشين جيت، بالإضافة إلى بنطلون مقاوم للماء وسترة برتقالية مقاومة للماء وأحذية ذات أصابع من الصلب وسترات نجاة وخوذات.

فقدان الاتصال

وفيما يتعلق بفقدان الاتصال، سمعت الزوجة، أحد الأشخاص يقول إنّ الاتصال مع تيتان قد انقطع، لذا ذهبت إلى الجسر حيث كان الفريق يراقب هبوط الغواصة، وقيل لها أنّ تبقى هادئة ولا تقلق، وأنه حال وجود مشكلة سيجري إجلاء الركاب وإنهاء المهمة، حيث سيتم إفراغ الأوزان على متن الغواصة والصعود إلى السطح، ليخبرها أحدهم بعد قليل أنهم لا يعرفون موقع الغواصة: «كنت أنظر إلى المحيط، ربما أستطيع رؤية الغواصة إذا كانت تطفو على السطح»

وعند وصول خبر فقدان غواصة تيتان بعد خمسة أيام، كانت كريستين على متن سفينة الأم، وأُبلغت بأنه جرى العثور على حطام الغواصة.