لو عايز تعمل مشروع عمرك.. 7 أوراق مطلوبة للحصول على قرض يبدأ بـ250 ألف

يحلم كل شاب بإقامة مشروع العمر في بداية حياته لتحقيق الربح، إلا أن تمويل هذه المشروعات يعد عائقا حقيقي لتحقيق أحلامهم، ويمكن أن يلجأ البعض للاقتراض البنكي، وفق الشروط التي يحددها قانون المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر.

تعريف المشروعات الصغيرة بنص القانون؟

وعرف قانون المشروعات الصغيرة أنه كل مشروع يبلغ حجم أعماله السنوى مليون جنيه ويقل عن ٥٠ مليون جنيه ، أو كل مشروع صناعى حديث التأسيس يبلغ رأسماله المدفوع أو رأس المال المستثمر بحسب الأحوال ٥٠ ألف جنيه ويقل عن ٥ ملايين جنيه . أو كل مشروع غير صناعى حديث التأسيس يبلغ رأسماله المدفوع أو رأس المال المستثمر بحسب الأحوال ٥٠ ألف جنيه ويقل عن ٣ ملايين جنيه.

وتستعرض «الوطن» في السطور القادمة تمويل المشروعات الصغيرة التي يقدمها بنك مصر وفقا لما أعلنه عبر حسابه الرسمي والذي جاءت كالتالي:

كم يصل قرض بنك مصر لتمويل المشروعات الصغيرة؟

تتراوح قيمة القرض من 250 ألف جنيه حتى 8 مليون جم لتمويل الأنشطة القائمة والجديدة.

مدة قرض المشروعات الصغيرة؟

تتراوح مدة القرض من سنة وحتى 5 سنوات متضمناً فترة السماح طبقاً لطبيعة المشروع.

ما أهم شروط قرض المشروعات الصغيرة؟

أن تتراوح مبيعات المشروع من مليون جنيه حتى اقل من 50 مليون جنيه وذلك على التطوير والتوسع والاحلال والتجديد من خلال تمويل مشروعات توفر فرص عمل دائمة تساهم في زيادة الإنتاج والدخل

ما هي الأوراق المطلوبة للحصول على قرض المشروعات الصغيرة؟

مستخرج حديث من السجل التجاري

صورة من البطاقة الضريبية.

صورة رخصة مزاولة النشاط

الموقف الضريبي والتأمينى

صورة مستند ملكية مقر المشروع أو عقد الإيجار

ميزانيات منذ بداية النشاط وبحد أقصى اخر ثلاث ميزانيات للشركات القائمة

صورة عقد تأسيس الشركة وتعديلاته